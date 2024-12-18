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隨著國內電子支付交易占比逐年提升，信用卡已然成為民眾極為重要的消費支付工具，但是帶來便利的同時，也帶來金融犯罪的隱憂。聯合信用卡處理中心今（18）日表示，為更進一步優化通報效率，聯卡中心更透過系統對接方式，提升各金融機構緊急通報效能及應用，並預計今（2024）年底前上線，透過信用卡樣態分享、即時通報，讓銀行間能共同打擊信用卡詐騙。聯卡中心依財政部2001年7月召開「全國信用卡會議」結論，成為國內信用卡詐欺犯罪防制中心的通報窗口，並依據銀行公會訂定的「信用卡詐欺犯罪防制中心作業指引」專責國內各信用卡機構偽冒詐欺等案件的通報作業，其目的在於發揮資訊情報蒐集、建立與偵查機關間的聯繫管道等，以有效防制信用卡犯罪，多年以來也成為主管機關、司法機構及信用卡同業共同信賴的有效機制。聯卡中心指出，自擔任詐欺通報窗口以來，透過緊急案件通報機制，加速同業間情資流通，並多次協助檢警調破獲信用卡盜刷、側錄以及特約商店刷卡調現等金融犯罪案，有效遏阻信用卡機構及持卡人的可能損害擴大。此外，根據聯卡中心統計，各金融機構通報案件數自2024年起直線攀升，通報類型則以釣魚簡訊竊取信用卡資訊等詐騙相關案件最多，與官方統計詐騙案件數趨勢密切關聯，不法集團緊跟時事，利用人性弱點，簡訊內容不斷推陳出新，盜刷地點遍及全世界各行各業；其他通報類型則以國外地區卡片遺失遭盜刷或脅迫刷卡等類型較為常見，與疫情解封後國人出國旅遊大幅增加趨勢一致。為配合政府全方位打擊詐騙及因應各類支付卡相關詐騙交易發生，聯卡中心在今年7月將簽帳卡發卡機構納入本機制的通報單位，並將現行人工處理通報案件改為系統自動轉發，減省通報時間，有效提升通報效率，以利於各機構第一時間採取必要措施。為更進一步優化通報效率，聯卡中心更透過系統對接方式，提升各金融機構緊急通報效能及應用，這項優化功能預計於年底前上線，以發揮即時阻詐的效果。