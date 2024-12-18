《拳上2024》壓軸主秀統神vs蹦闆即將於本週六（12/21）在台北小巨蛋火熱開打，雙方賽前火藥味越來越濃，甚至傳出因為拳賽規則喬不攏而隔空互嗆。今（18）日晚間蹦闆也忍不住發文怒嗆統神「賴皮豬」，更將《拳上》談判內幕全說了。
拳賽改規則成羅生門！蹦闆發文開戰了
據了解，統神在16日晚間直播中抱怨，原本和蹦闆講好一人減重、一人增重，盡量在打拳上比賽時同量級，沒想到蹦闆沒有吃胖，近期才在喊賽事不公平，還突然說要大拳套，讓他相當不滿。
對此，今（18）日晚間「蹦闆」呂育銓在臉書上反駁，「這輩子沒看過這麼白目的賴皮豬，人設這樣還有支持者，打個拳賽，剩兩個禮拜再吵規則要更改，回合數、拳套磅數？賴皮豬，這個不是早在三個月前就確認好的事？難不成還要看賽前狀況再來調整規則，屌的是你還可以不要臉說我改規則？」
蹦闆不滿表示，「體重你優勢你要減重你的決定。你怪我沒增重？笑死，我就縮胃還胖回去跟你一樣？確認要參賽的時候就沒協定體重的差異，你是在怪誰」，最後更表示統神不要再嗆他割胃，「小心在炎上一次，我們是病態性肥胖醫生診斷判定要做的，別拿我跟你拿錢減重來比較，我覺得很丟臉。」
至於玩遊戲PK使用道具，蹦闆也說是主辦方說可以使用，「有人鬼叫我才讓步不使用，最後刀戰追加一場遊戲，是主辦方希望多一場遊戲增加畫面，本人不想才開五萬打發他，想多拿我寧願改名」，並表示21號小巨蛋擂台上見真章。
🟡《拳上2024》規則、日期、直播觀看方式
《拳上2024》主辦方近日宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則。
《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
《拳上2024》相關直播和轉播平台尚未公布，官方向《NOWnews》表示，完整資訊確認後，將盡快公布在各大社群。
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據了解，統神在16日晚間直播中抱怨，原本和蹦闆講好一人減重、一人增重，盡量在打拳上比賽時同量級，沒想到蹦闆沒有吃胖，近期才在喊賽事不公平，還突然說要大拳套，讓他相當不滿。
對此，今（18）日晚間「蹦闆」呂育銓在臉書上反駁，「這輩子沒看過這麼白目的賴皮豬，人設這樣還有支持者，打個拳賽，剩兩個禮拜再吵規則要更改，回合數、拳套磅數？賴皮豬，這個不是早在三個月前就確認好的事？難不成還要看賽前狀況再來調整規則，屌的是你還可以不要臉說我改規則？」
蹦闆不滿表示，「體重你優勢你要減重你的決定。你怪我沒增重？笑死，我就縮胃還胖回去跟你一樣？確認要參賽的時候就沒協定體重的差異，你是在怪誰」，最後更表示統神不要再嗆他割胃，「小心在炎上一次，我們是病態性肥胖醫生診斷判定要做的，別拿我跟你拿錢減重來比較，我覺得很丟臉。」
至於玩遊戲PK使用道具，蹦闆也說是主辦方說可以使用，「有人鬼叫我才讓步不使用，最後刀戰追加一場遊戲，是主辦方希望多一場遊戲增加畫面，本人不想才開五萬打發他，想多拿我寧願改名」，並表示21號小巨蛋擂台上見真章。
🟡《拳上2024》規則、日期、直播觀看方式
《拳上2024》主辦方近日宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則。
《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
《拳上2024》相關直播和轉播平台尚未公布，官方向《NOWnews》表示，完整資訊確認後，將盡快公布在各大社群。