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立法院內政委員會審《公職人員選舉罷免法》修正草案，引發藍綠衝突，民進黨不滿國民黨16日拒絕讓民進黨立委進會議室開會，要立法院長韓國瑜出面協商，韓國瑜今（18）日召集協商。不過今協商氣氛火爆，國民黨團總召傅崐萁數度槓上民進黨團總召柯建銘，最後傅崐萁不滿，民進黨找來非黨團三場出席，這不是協商，當著韓國瑜的面退席抗議。協商開始先由柯建銘發言，柯建銘還原16日內政委員會衝突，一講就講了半小時，不斷喊話，提醒國民黨不要破壞台灣民主，民進黨立委即使是少數，但表決輸了就認了，國民黨還是要照議事規則，傅崐萁也不能說話不算話，協商答應的事又反悔。柯建銘發言完，換傅崐萁發言，他拿出與柯建銘的對話紀錄，也搬出立法院前院長蘇嘉全的裁示，認為既然協商沒有共識，該處理的法案就要處理，柯建銘不是院長，如果柯建銘要重新建立遊戲規則，就等柯建銘選上立法院長再說。傅崐萁發言時，柯建銘不斷想糾正，民進黨立委莊瑞雄與吳秉叡也不斷高喊，痛批傅崐萁胡說八道，傅崐萁回嗆，柯建銘講了30分鐘都沒人插嘴，民進黨卻老是愛干擾別人發言。傅崐萁最後再提到，本屆立法院第一次協商時就建立規則，協商時各黨團只能有三場在場，不能烙人比人多，民進黨自己要求建立的規則，自己卻先破壞，今天協商找了很多不是幹部的人到場。柯建銘回應，《選罷法》是法案，很多立委都很關心。傅崐萁說，這樣的場合不是朝野協商，最後率黨團立委退席抗議。