統一獅傳奇名將高國慶職業生涯長達20年載，生涯最後一場由球團特別舉辦的引退賽前，除了期待與久違的緊張感之外，被問到除了自身場上表現，最擔心什麼時，高國慶笑說：「擔心票賣不出去！」
「其實在記者會之前，我就是還蠻擔心票房不夠好。」高國慶說道。「後來我也聯絡經紀公司，回應說開賣1、2個小時，票就搶得很兇，我才比較不擔心。」
現場湧入9668位球迷 本季台南主場最高紀錄
正因為球迷相當支持，都願意進場共譜高國慶生涯最終戰回憶，現場湧入9668位球迷為本季台南主場最高紀錄，反而讓他開始擔心起球迷安危。「知道票有賣出去之後，我開始擔心的是天氣，因為台灣5月那種天氣不是有颱風就是爆雨，其實我還蠻擔心的，結果還真的碰到了。」
「所以還是特別感謝那一天進場的球迷朋友，不離不棄，多等了兩個多鐘頭，跟我一樣撐在那邊。」想不到事前擔憂還真的發生，高國慶只能跟從北部特別南下看他的球迷們致歉。「我聽到蠻多是從北部特別南下的球迷朋友，他們可能在想我只有打一次或是一局就要下去，也可能7點多已經買好火車或客運來回票，必須先離開，對他們實在感到比較不好意思。」
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現場湧入9668位球迷 本季台南主場最高紀錄
正因為球迷相當支持，都願意進場共譜高國慶生涯最終戰回憶，現場湧入9668位球迷為本季台南主場最高紀錄，反而讓他開始擔心起球迷安危。「知道票有賣出去之後，我開始擔心的是天氣，因為台灣5月那種天氣不是有颱風就是爆雨，其實我還蠻擔心的，結果還真的碰到了。」
「所以還是特別感謝那一天進場的球迷朋友，不離不棄，多等了兩個多鐘頭，跟我一樣撐在那邊。」想不到事前擔憂還真的發生，高國慶只能跟從北部特別南下看他的球迷們致歉。「我聽到蠻多是從北部特別南下的球迷朋友，他們可能在想我只有打一次或是一局就要下去，也可能7點多已經買好火車或客運來回票，必須先離開，對他們實在感到比較不好意思。」