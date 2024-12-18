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統一獅傳奇名將高國慶職業生涯長達20年載，生涯最後一場由球團特別舉辦的引退賽前，除了期待與久違的緊張感之外，被問到除了自身場上表現，最擔心什麼時，高國慶笑說：「擔心票賣不出去！」高國慶說道。正因為球迷相當支持，都願意進場共譜高國慶生涯最終戰回憶，現場湧入9668位球迷為本季台南主場最高紀錄，反而讓他開始擔心起球迷安危。想不到事前擔憂還真的發生，高國慶只能跟從北部特別南下看他的球迷們致歉。