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▲長者入睡前，應先準備好保暖衣物，放在容易取得的位置，避免起床時冷到。（圖／記者賴禹妡攝）

根據中央氣象署氣象預報，本週將有2波強度逼近冷氣團的冷空氣襲台，期間回暖時間短，且中南部日夜溫差近10度。國健署提醒，氣溫驟降容易造成心血管急遽收縮、血壓飆升，這會提高心臟病、中風發作機率，尤其是65歲以上長者、三高偏高或心血管疾病患者，與夜班工作者等高風險族群，務必落實保暖以策安全。國健署署長吳昭軍表示，民眾要加強提防劇烈降溫對心血管健康造成的危害，並隨時注意身體不適症狀，日常生活應謹記低溫保健5招，有異狀應立即就醫：居家臥室、衛浴與客廳使用電暖設備須注意用電安全，使用瓦斯爐與瓦斯熱水器則需維持通風，避免一氧化碳中毒。長者入睡前，應先準備好保暖衣物，放在容易取得的位置，一旦起床，先輕微活動四肢，使身體加速暖和，接下來再緩慢坐起，並穿上衣物，然後扶著床沿慢慢下床、行走，關鍵是「慢、熱、起、穿、行」口訣，動作千萬不要過於急促，以免引發不適。避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，並確保水溫不超過40度，而且要隨時關注自身狀況並結伴同行。定期量測並記錄自己的血糖、血壓等數據，更重要是遵照醫囑按時用藥，切勿自行停藥。若發生心臟病症狀，包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀，或察覺中風徵兆，「微笑、舉手、說你好」等動作無法做到任何一個，均應立即撥打119就醫，搶救黃金治療時間。