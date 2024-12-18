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▲12月24日至12月26日期間，萊爾富推出限時優惠活動，指定商品最低下殺買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲12月24日至12月26日期間，萊爾富整買零取祭出限時3天指定鮮食特惠活動。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至2025年1月7日，消費者可於萊爾富門市透過現場購買或預購，加價購買限量喵喵怪系列商品。（圖／萊爾富提供）

▲全家會員APP即日起推出超值的「聖誕好運線上刮刮樂」活動。（圖／全家提供）

聖誕節即將到來！萊爾富自12月24日起至12月26日，推出「聖誕驚喜來了」優惠活動，包括美式、拿鐵、各種口味奶茶通通買一送一，包括巧克力歐蕾、凍頂烏龍茶拿鐵，零食點心的部分有天然谷蛋白棒花生巧克力買一送一、義美巧克力系列、彩虹糖系列享同系列任選第2件5折。◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯系列的茶歐蕾買1送1（可選台茶18紅玉茶拿鐵／凍頂烏龍茶拿鐵／炭焙鐵觀音拿鐵／阿華田草莓巧克力歐蕾／紅茶拿鐵／巧克力歐蕾）價格不同以2件5折計◾天然谷燕麥棒系列（蔓越莓/黑巧克力/蜂蜜）任選買1送1◾天然谷蛋白棒花生巧克力任選買1送1◾義美巧克力系列任選第2件5折◾彩虹糖系列（混合水果口味/繽紛果昔口味）任選第2件5折◾道地的偉特糖享第2件10元◾Pocky百奇系列（杏仁粒粒巧克力棒/草莓粒粒巧克力棒/臻濃可可棒）第2件30元的優惠◾韓式洋釀蒜味雞球享2件特惠78元（原價49元、特價39元）◾法式烤雞義大利麵也享2件特惠158元（原價89元、特價79元）此外，萊爾富即起至2025年1月7日，萊爾富再度推出全店單筆指定消費不限金額享限量喵喵怪商品加價購活動。◾「喵喵怪彈片收納袋」加價購99元◾出門必備、可防止手機滑落的「喵喵怪手機手腕帶」，加購價129元◾杯身會隨著溫度改變而變色的「喵喵怪變色黑金杯」，加購價139元◾可壓扁收納、外出便攜的「喵喵怪保鮮盒」，加購價169元以上喵喵怪系列商品皆採限量加價購，數量有限，售完為止，可於門市現場購買或透過門市預購方式進行加價購買，預購的消費者再依小白單上的指定日期至原購買門市取貨。此外，全家會員APP即日起推出超值的「聖誕好運線上刮刮樂」活動！消費者只要線上支付500元購買刮刮卡，即可獲得500元全家紅利金及500點Fa點，還能再刮中額外紅利金，有50元、99元或500元三種獎項，中獎率百分之百，絕對回本，活動限量30000份，售完為止。