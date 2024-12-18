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▲水里鄉龍年壓軸盛會21及28場，邀遊客耶誕踩街及搶先觀賞500秒煙火秀。（圖／主辦單位提供）

▲大小朋友都喜愛的卡通人偶及氣球人團隊，21日將率隊鄉內卡哇伊幼兒踩街，邀大家同樂。（圖／主辦單位提供）

金龍年進入倒數，迎接新年到來，南投縣水里鄉公所在21日及28日兩天，配合「臍橙納財」農特產行銷與節電新生活宣導，推出系列聖誕派對及歲末煙火活動，兼顧在地性及創新性，以創造水里觀光新亮點，進而帶動水里經濟發展，歡迎民眾相揪來水里嗨翻龍年壓軸盛會！水里鄉公所表示，歲末系列歡慶活動，將由水里鄉變妝成為一個充滿聖誕魔法的夢幻城市開展，21日當天下午4時30分，大小朋友都喜愛的卡通人偶及氣球人團隊，將率隊鄉內卡哇伊幼兒踩街，從公所集結出發，宣告歲末系列活動熱鬧開始。當天，水里火車站前收費停車場周邊，還有文創攤車、精彩舞蹈表演、有趣小丑魔術、好玩泡泡秀和夢幻飛雪，歡迎大家一同來踩街狂歡!!另12月28日晚間6時30分起，在水里鄉入口公園噴水池將舉辦「歲末璀璨晚會」，現場除了有大型特色胖卡文創市集外，還有梁文音、翁鈺鈞、林鴻鳴等多位藝人演唱，長達500秒的迪士尼樂園同款壓軸煙火秀，更是此次活動最大亮點！加碼助興，水里鄉公所特地斥資準備摸彩獎品，有微型電動自行車及大型家電等多項大獎等你帶回家!!充滿歡樂和節慶氛圍的水里臍橙納財觀光行銷暨節電宣導系列活動，不僅要讓你感受水里鄉親的熱情與活力，也希望喚起大家節電愛地球的環保意識，並透過觀光行銷推廣在地農特產品，提升觀光、農業等周邊產業效益！水里鄉公所邀請大家一起來水里吃臍橙、看表演、賞煙火、摸大獎。相關活動詳情，請關注活動臉書粉專「五寶帶你遊水里」。