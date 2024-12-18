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▲銀髮族每個月來這裡學習新東西、交新朋友。（圖／屏東縣府提供）

為了展現老年人的多才多藝及生活智慧，屏東縣九如鄉社福館今年度推出一系列別具意義的「社區好客廳」主題活動，邀請60歲以上的退休人士擔任「銀髮達人」。這項活動鼓勵老年人積極參與社區生活，展現退而不休的精神，成為社區學習與交流的亮點。「社區好客廳」每月舉辦四場次主題活動，內容涵蓋桌遊、園藝、禪繞畫、烹飪、烘焙及健康養生等多個領域。透過學習與互動分享，吸引社區居民、家庭主婦及退休銀髮族積極參與，打造學習與互助的平台，讓「第二人生」更加豐富多彩。社福館強調，「老年人是社會的寶典與智慧的傳承者」，此次活動不僅是交流技能的機會，也營造了世代共融的美好氛圍。參與學員一開始是因為兒女的報名，但現在都期待每個月來這裡學新東西、交新朋友。社福館期待透過這樣的活動，改變社會對老年生活的刻板印象，激勵更多銀髮族勇敢踏出家門，發掘自身價值，為社區注入更多智慧與活力。