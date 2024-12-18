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內政委員會今（18）日開會要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認今天議事錄。民進黨立委王義川發言時卻要求議事人員幫忙倒水，並痛罵立法院長韓國瑜下令不給水喝，引發刁難、霸凌議事人員爭議。對此，台灣民眾黨立委張啓楷則為韓國瑜和議事人員叫屈，批評王義川自己搞不清楚狀況就胡亂污衊，已從過去的「綠營三寶」之一，升級為「國會巨嬰」，簡直貽笑大方。張啓楷強調，之前就有議事人員澄清，沒給保溫水杯是擔心朝野衝突時成為「兇器」造成受傷。而本屆國會因民進黨團不過半，已經發生多起民進黨委員們霸佔、攻擊駐衛警、軟禁議事人員、破壞現場麥克風等議事工具，這些例子斑斑可考，全民都可檢視。張啓楷並指出，甚至本屆國會開始，有年長和資深的議事人員、立法院員工不堪其擾，寧願提前退休。他要為此替立法院議事人員和韓國瑜打抱不平。王義川根本搞不清楚狀況就胡亂污衊，已經嚴重傷害他們的感情，有損立法委員形象。張啓楷抨擊，王義川原本即名列「綠營三寶」之一，過去鬧出的笑話很多，像是說中國大陸的「高鐵座位沒有靠背」，以及用手機訊號資料可以偵測民眾黨小草人流和分析人流特性，引發爭議和政治風暴，因而被網路揶揄為「王膝知」。張啓楷質疑，如今王義川遞補立委才半個多月，就在會場作威作福擺架子，有如「國會巨嬰」般，「不給糖，就搗蛋」，更會讓民眾看笑話。