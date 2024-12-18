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立法院內政委員會審《公職人員選舉罷免法》修正草案，引發藍綠衝突，民進黨不滿國民黨16日拒絕讓民進黨立委進會議室開會，要立法院長韓國瑜出面協商，韓國瑜今（18）日召集協商，不過今協商氣氛火爆，國民黨團總召傅崐萁數度槓上民進黨團總召柯建銘，藍營退席抗議，韓國瑜感嘆，這是史上朝野協商氣氛最差的一次。柯建銘與傅崐萁為了16日的《選罷法》爭議誰對誰錯，在協商一開始就各講了半小時，但傅崐萁不滿民進黨才帶頭破壞遊戲規則，退席拒絕協商。韓國瑜尷尬說，還是要照程序，問一下民眾黨團代表、副總召麥玉珍要不要發言。麥玉珍發言時，也遭綠委嘲諷，麥玉珍最後也決定離開。麥玉珍要離開前，韓國瑜要緩和氣氛，還不斷要麥玉珍，「你看著我的眼睛」。但麥玉珍離開後，韓國瑜說，今天的協商，前半場像瓊瑤的愛情小說，後半場像金庸的武俠小說，今天的朝野協商氣氛，是有史以來最差的一次。韓國瑜向獨留在場的綠委們喊話，朝野協商是朝野溝通很重要的平台，請各黨團要重視、愛護這個平台。柯建銘最後說，希望韓國瑜能嚴守議事中立。韓國瑜說，「我真的很中立。」