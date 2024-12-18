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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標狠撈20億；民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉，她看到鏡週刊關於「屯田計畫」、「眾城公司」的最新爆料後十分震驚，「鏡檢寫的每一個字都是我在北檢看到的」。朱蕙蓉17日在政論節目《新聞面對面》中表示，「我是在11月26日聽到有眾城公司這件事，當我看到最新爆料新聞時，我就想慘了，但我非常平靜，終於如釋重負，因為有兩件重要的事情已證明，第一是「我到底有多蠢」、第二是「鏡檢和北檢是同一公司」。朱蕙蓉指出，她11月26日赴北檢作證時，檢察官並沒有提到「屯田計劃」4字，並抽出一份眾城公司的資料，問她是否有看過，「我當場非常害怕，檢察官也感覺到我非常害怕，結果那份資料後面還有我的簽名，我就更害怕」。朱蕙蓉表示，眾城公司股東上有她的名字，但她竟不知道，後來才想到多年前的某一天，有個她非常信任的朋友找她，表示想要開個公司，但不方便，並請她去當股東；朱蕙蓉二話不說就答應，那位朋友見她答應便說，「過幾天會有一人和妳聯絡，有些資料妳再給他。」朱蕙蓉說，「結果後面我就完全忘了件事情，但我一毛錢資本額都沒有出」，但看到周刊最新爆料「屯田計畫」、「眾城公司」後，她突然覺得，「鏡檢跟北檢其實是同一間公司，鏡檢寫的每一個字都是我在北檢看到的，我一直到那天才知道有那間公司」。