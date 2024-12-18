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發跡台中的小佐茶作，以傳統日式町屋造型，搭配柔和燈光，溫暖的木質梁柱，營造溫馨自然的空間，空氣中飄散沁人茶香，帶給每一位饕客彷彿置身於日本的愜意氛圍；「佐」象徵陪伴、「茶作」代表著對茶的匠心追求，小佐茶作，在這傳統日式建築中，以職人溫度的茶飲，傳遞對每次相遇的熱情與真誠。這間台中不可錯過的日式手搖飲，不僅帶來美味，更讓人在品味茶香的同時，能靜心感受，享受片刻的寧靜。小佐茶作必喝的兩款招牌飲品，皆嚴選金獎肯定的瑞穗鮮乳為基底，結合世界經典茶葉，濃郁茶湯與奶香，成為網友熱烈討論的話題之作。必喝飲品 1. 「烏瓦拿鐵」，選用來自斯里蘭卡高海拔地區的烏瓦茶葉，結合香濃的瑞穗鮮乳製成，濃郁的茶湯與鮮奶交織出豐富的層次感，柔化茶葉微澀的口感，保留茶葉的清香，每一口都能感受到職人的細膩與用心，被網友一致譽為「每一口都回味無窮」的經典飲品。必喝飲品 2.「抹茶拿鐵」，以京都宇治百年品牌「森半」的高品質抹茶為主角，結合榮獲世界品質金獎的瑞穗鮮乳，美呈現濃郁抹茶香氣與絲滑奶香。抹茶原料由製茶名匠「一菊岡勝師傅」嚴格把關，承襲超過180年的傳統技藝，確保每片茶葉均精挑細選。每一口都散發濃郁的抹茶香氣，與鮮乳絲滑口感，層次分明的茶香與滑順的口感，彷彿身臨京都巷弄細細品茶。網友盛讚：「這杯就像京都的縮影！經典、靜謐，充滿日式風情。」要打造一杯好的茶飲，除了嚴選茶葉，鮮奶的搭配更是關鍵。以日式茶飲為核心的小佐茶作，堅持使用連續八年榮獲世界品質金獎及iTi風味絕佳獎的瑞穗鮮乳。因為瑞穗鮮乳以穩定的風味與口感，深受國際肯定，與茶湯搭配，能恰如其分地襯托出茶葉的香氣，與濃郁茶湯完美融合，茶香與奶香相輔相成，打造層次分明的日式茶飲，始終如一的口感，反映出職人茶飲的精神。在競爭激烈的手搖飲市場，除了好喝外，對原物料供應、品質的把關也是成敗的關鍵。為了帶給消費者喝的安心的飲品，小佐茶作選用家喻戶曉的金獎鮮乳-瑞穗鮮乳，不只新鮮，品質上更是有保證。瑞穗鮮乳精選全台優質乳源，並打造由酪農、營養師、輔導員、獸醫及畜牧技師的職人團隊，在品質上嚴格把關，產品從牧場到消費者手上，更是歷經1039項檢驗，每一滴鮮奶不只新鮮，更是安心。與瑞穗鮮乳的合作，象徵著小佐茶作對穩定品質的堅持與對台灣本土酪農業的深厚支持。這份對品質的追求，也完美展現了小佐茶作的職人精神。在小佐茶作，每一杯茶都是品質安心，用心出品的承諾，帶給消費者美味與幸福的日式手搖茶飲。看到這裡迫不及待想來一杯嗎？快到小佐茶作，品嘗網友一致好評的「烏瓦拿鐵」、「抹茶拿鐵」，感受用職人精神沖泡的日式茶飲。12/25更有限定活動烏瓦拿鐵買一送一，聖誕節立刻出發至小佐茶作，享受雙倍美味！