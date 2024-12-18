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今年6月5日2名美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams）搭乘波音公司「星際飛機」（Starliner）進入國際太空站，預計8天的時間，卻因波音這台星際飛機出現問題，返航時間不斷延後，原先預計明年2月將由SpaceX載回，如今又將延到3月。綜合外媒報導，兩位太空人6月5日搭乘星際飛機前往國際太空站，過程中卻因推進器發生故障及氦氣洩漏，美國國家航空暨太空總署（NASA）認定，由於載運人員返航風險過高，經過數週密集檢測，NASA決定讓太空船空艙返回地球，並讓2名受困太空人先待在國際太空站，訂於明年2月再由SpaceX公司的乘龍號（Crew Dragon）太空船載回地球。兩人曾在今年九月首度受訪，由於當時載著兩人前往國際太空站的星際飛機空艙返航，讓兩人心情更加複雜，在視訊記者會上坦言確實想回家，但如今已翻過了一頁，他們也只好持續等待下一個機會的到來。然而，下一個機會可能將再度延後，NASA在17日宣布，兩名受困太空人最早返回地球時間將會落在2025年3月底，原定2025年2月發射下一艘太空飛船，將4名太空人送至國際太空站後，再將魏勒摩爾和威廉斯接回。但SpaceX表達還需要更多時間準備全新的太空船，發射將至少延遲至2025年3月底，代表著兩人原本8天的任務，將持續延長到近10個月。