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▲《爸爸》劉青雲站在街頭、望向家中窗戶的演出，讓觀眾忍不住掉眼淚，相當動人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲演技出神入化，被《爸爸》導演翁子光盛讚根本已經不是在演戲，而是變成了劇中人。（圖／甲上娛樂提供）

香港觀眾近來很挺關於小人物生活的題材，繼描述殯葬業人員的《破·地獄》賣破1億港元、創下華語片在當地在影史最高賣座紀錄後，劉青雲主演的真實刑案改編影片《爸爸》接棒開出賣座佳績，已破1200萬港幣、約是台幣5100萬元，表現不俗。他在片中面臨「親人竟是仇人」的可怕遭遇，思覺失調的兒子將母親與妹妹殺死，一幕他佇立街頭抬頭望向家中窗戶，說著淡然卻意味深長的一句話：「我只是想做爸爸該做的事。」令觀眾忍不住紅了眼眶，催淚指數破表，片子將於明年元月3日起全台上映。劉青雲的演技精湛，早就有目共睹，在《爸爸》他接下更高難度的挑戰，面對兒子殺死妻女，再痛再無奈，都必須要寬恕思覺失調的孩子，努力讓自己活得更像個爸爸。這角色同時身為加害者與被害者的父親，其中的失落孤獨與悲憤矛盾情緒，造成心裡的折磨與艱苦，非外人所能體會。《爸爸》的導演翁子光盛讚，劉青雲不是在演戲，而是已經成為片中的爸爸「永年」，說道：「如果有一天劉青雲因為這個角色得獎，我認為這個獎不是頒給劉青雲，是頒給永年的。我覺得好厲害，一個演員到最後已經分不清是在演戲，根本已變成這個角色了，這是我後來以觀眾身份來看這部電影獲得的感受。」翁子光過去拍攝的《踏血尋梅》與《正義迴廊》，都有真實案件做為藍本，《爸爸》是他因緣際會受一位導演委託，負責蒐集「弑母殺妹案」的資料、進行編劇工作，透過朋友介紹認識了當事人簡先生，也就是案件中的爸爸，進一步深入了解對方的心路歷程而被感動不已：「聽他講了很多自身的故事，包括對亡妻及女兒的思念，還有對兒子的複雜感情，一方面深受感動，另一方面發現了故事中飽滿的人情世故，有很多東西是無法被創作出來的。」劉青雲、谷祖琳以及亮眼新秀蘇文濤，在片中把父、母、兒子都詮釋得極出色，扮演女兒的熊諾頤也有不錯表現，連片中的客串卡司像是太保等，亦讓觀眾留下深刻印象，無怪乎能成為近期在港叫好又叫座的話題影片。台灣上映後的反應是否會與在香港一樣突出？不妨拭目以待。