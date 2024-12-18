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今年世界12強賽的好成績，讓「巨蛋熱」延燒台灣，不少人開始對於世界各地的巨蛋球場感到好奇。巨蛋體育館由於有天頂，因此不同於一般室外球場，還有增加天花板規則。當年大谷翔平轟進天花板的「天井彈」被判定二壘安打，讓世界見識到他可怕的怪力，而台灣職業裁判張展榮之所以如此判決，全是因為「東京巨蛋規則」之故。2016年大谷翔平在日本隊和荷蘭隊的「強化試合」中，於第7局敲出一季彷彿要聳入雲端的高飛球，直接打進東京巨蛋天花板間隙之中，球沒有掉下來，來自中華職棒的主審張展榮判定是一支二壘安打。這一球之所以被判二壘安打，原因是東京巨蛋的特殊規則，如果球擊中公平區域的天花板或懸掛物，則處於比賽進行中，它落下的點將決定這一球是界外球、還是界內球。但如果球打上天花板，沒有掉下來，且裁掉是在界內，則被計算為二壘安打。近期有球迷在社群網站上發出如下疑問：「那一球（大谷打的）不會還在上面吧？」實際上它現在被放在巨蛋野球博物館裡，與其並置的還有2002年松井秀喜在巨人對決橫濱的比賽中敲出打進巨蛋屋頂的球。過去東京巨蛋還有所謂的「天井全壘打」，也就是所謂打上天花板的全壘打，1990年6月6日，近鐵狂牛打線洋砲Ralph Bryant轟出直擊天花板垂吊的音響。但2016年東京巨蛋撤掉此設備，「天井彈」也成為絕響。