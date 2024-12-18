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美國又傳出重大槍擊命案，猶他州一個6口之家發生5死1傷慘劇，死者為42歲的爸爸與38歲的媽媽，還有3名分別只有2歲、9歲和11歲的兒童，傷者則是在車庫被發現的17歲少年，也是這家庭的成員，身受重傷。目前尚不清楚這5人究竟是如何死亡的，但身上有槍傷。當地警方表示，「我們不相信有嫌疑人在逃」，是否倖存的17歲少年就是兇手，警方說還要調查。綜合外媒報導，一名女主人的親戚在多次聯繫沒有回應後，向警方報案。警方本週一前往查看，無人應門且住宅看來並無異狀，於是離去。週二該親戚從車庫嘗試進入死者家中，卻在車庫發現受重傷的17歲少年。警方獲報後再度趕到現場，破門而入後發現5人均陳屍屋內。警方表示，目前仍在住宅內搜索，希望能釐清發生什麼事。唯一的倖存者17歲少年傷勢極重，目前正在醫院治療還無法接受問話。警方表示，現在還無法判斷他是本案的犯嫌或被害人，但警方相信這起案件的所有關係人都是這家庭的成員，沒有在逃的嫌犯。警方表示，暴力事件已經結束，「這是一起僅限於這戶人家的事件」，似乎暗示槍手是這個家庭的成員之一。