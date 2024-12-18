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台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清相關金流，昨約談民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等人作證，訊後均請回；對此，前立委沈富雄猜測，「檢調就是問他們說，你們身歷其境，難道沒有看出來柯文哲，覺得他有點不太一樣的地方嗎？」沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「今天檢調傳許甫、陳智菡、黃瀞瑩，他們都不會有涉案，他們是證人，證人當然可以傳」。沈富雄猜測，「檢調就是問他們說，你們身歷其境，難道沒有看出來柯文哲，覺得他有點不太一樣的地方嗎？」；柯文哲案進入尾聲，沈認為，「頂多一兩個禮拜，柯文哲就要起訴了」。今（18）日根據媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」的銷售手法，藉由黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱等人來吸引選民捐贈政治獻金，再發送折扣碼發送競選小物，而她們也可以從中抽傭。不過由於抽傭的錢疑似來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，4人也可能會由證人轉列被告。