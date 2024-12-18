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六角國際昨（17）日舉行歲末年終感恩饗宴，董事長王耀輝表示，2024年六角國際邁入20週年，2024年終獎金依績效表現給予最高6個月獎勵，2025年門市正職員工調薪幅度上看5-8%，感謝大家齊心付出。王耀輝表示，集團憑藉國際授權代理手搖茶飲的成功商業模式，推動王座代理知名連鎖餐食品牌，耕耘國內餐飲市場，落實集團餐飲分流，成功將王座國際掛牌上櫃，成為台股史上唯一擁有兩家掛牌公司的餐飲集團。六角舉行歲末年終感恩饗宴，王耀輝宣佈，2024年終獎金依績效表現給予最高6個月獎勵，頒發明日之星獎及金牌店長獎年終各3個月，個人年薪最高累計可領18個月；同時加碼特斯拉Model Y一台獎勵集團優秀幹部，並宣佈2025年門市正職員工調薪幅度上看5-8%，尾牙現場更祭出多項高額現金獎、六角及王座公司股票、iPhone 15等，總獎項高達近千萬獎額。。2024年六角集團歡慶20週年慶，舉辦員工家庭日，招待全體員工與親友至六福村遊玩，亦號召員工公益市集獻愛心，且持續提供餐飲業首創且唯一連續七年執行配發員工認股權，同時享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並提供每日員工按摩服務，更獎勵生育補助方案，一胎3萬；二胎6萬；三胎12萬等員工福利，以期廣納優秀人才作為企業永續經營的基石。展望2025年，六角國際表示，遠景是打國際盃，希望創立一個國際化餐飲品牌平台，將台灣餐飲最具代表性的珍珠奶茶及牛肉麵，推廣到全世界，透過每一杯珍珠奶茶及每一碗牛肉麵作為台灣與世界串接的媒介，讓世界看到台灣。