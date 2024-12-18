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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃。（圖／記者葉政勳攝）

▲蔡其昌的「台灣尚勇」春聯定稿，預料將掀起索取風潮。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.11）

2024年世界12強棒球賽，台灣英雄發揮「台灣尚勇」的精神，從一路不被看好到最終擊敗完封日本奪得金牌，中華隊一路走來有多麼不容易，只要是棒球迷都知道。台灣英雄們的奮戰精神感動全民，因此「台灣尚勇」更成了2024最具代表性的4個字，中華職棒聯盟會長蔡其昌日前宣布將印製寫上「」的春聯，實體照也曝光了。農曆春節將在2025年1月底來到，日前身兼中職會長一職的立委蔡其昌發文詢問是否該製作春聯，引發全台民眾關注，紛紛希望能拿到這個極度具有意義的春聯，更有超過1千個通路得知消息後表示願意發放，因此蔡其昌也確定開始印製春聯。昨（17）日中職副祕書長蔡克斯在Threads上發文公布「臺灣尚勇春聯」已經燙金打樣完成，目前已進入量產階段，全台灣也已經選好了200多個領取點，「以可發放時間、專人協助、不影響他人等作為領取點，等於平均每個縣市都有非常多個領取點，連離島都儘量滿足大家的需求」。許多球迷看到超美實體後也開心大喊，「真的很好看，今年全台灣都會貼滿滿這張春聯了」、「希望也能開網購登記郵寄，郵資自付」、「全台200多個發放處，感覺也是很搶耶，到時候會限量嗎」、「好期待！真的很好看」。