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越南海防市的吉婆群島（Cat Ba Archipelago）由358個石灰岩島嶼組成，總面積達336平方公里，位於北部灣中心，距海防市約30公里。這片景緻如畫的群島2023年正式獲聯合國列為「下龍灣－吉婆群島」世界自然遺產，成為越南文化與自然保護的重要里程碑。吉婆群島擁有與下龍灣類似的喀斯特地貌，密集的石灰岩山體分割出眾多小海灣和沙灘，景觀壯麗卻靜謐純樸。與下龍灣相比，吉婆群島成名較晚，因此早期吸引了許多歐美背包客探索，成為他們的口袋名單，也是越南民眾偏愛的度假地點。直到近年，大型旅行社與開發商逐步進駐，帶來纜車、遊船、獨木舟等旅遊設施，提升了旅遊便捷性，也讓當地旅遊產業快速發展。群島中的吉婆島（Cat Ba Island）是最大島嶼，面積達153平方公里，為越南第三大島。島上設有吉婆國家公園，林相豐富且生態多樣，並保存著幾個古老的漁村聚落。此外，吉婆群島還擁有豐富的文化遺跡，例如蓋貝（Cai Beo）和吉屯（Cat Don）等考古遺址，展現了當地史前文明和早期發展歷史。隨著旅遊熱潮的興起，吉婆群島也面臨污染與交通擁堵等問題。根據越南媒體報導，島上每天產生約100噸垃圾，包括居民和遊客的生活垃圾及海洋漂浮物。高峰旅遊季期間，渡輪與島上交通常因超載而陷入混亂，對旅遊體驗與環境品質產生不良影響。儘管面臨挑戰，海防市政府仍積極推動吉婆群島的旅遊發展。官方數據顯示，2024年海防市旅客人次預計將達915萬，其中367.5萬人次將前往吉婆群島，較去年增長20.3%。島上更吸引了105萬國際旅客，成為越南旅遊的重要亮點。