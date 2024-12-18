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明星終結者Devin Williams前段時間被交易到洋基，新球季將披上條紋戰袍，也被迫刮掉招牌鬍子，今(18)日Williams受訪時坦言，交易發生前他被告知高機率是前往道奇，想不到洋基從檯面下跳出，最終以先發右投Nestor Cortes與Caleb Durbin，從釀酒人換來這位正值顛峰的終結者。Williams剛度過第6個完整賽季，儘管本季因為背部壓力性骨折缺陣近4個月，但健康復出後，於22場後援出賽內，仍收下14次救援成功、繳出防禦率1.25頂尖成績。剛邁入30歲當打之年的Williams，2025年球季結束後合約期滿，預期將投身自由市場，釀酒人作為小市場球隊，恐留不住當家終結者，只能在休賽季尋求交易換回未來資產，最終也與洋基達成協議。Williams稍早接訪時坦言：「我原本獲得的消息是要前往洛杉磯，加入道奇，想不到洋基從檯面下竄出，快速鎖定交易。」儘管對於洋基欄胡表現感到吃驚，Williams仍表達對這支偉大球隊的敬重。「能加入這支球隊是無與倫比的光榮，我很開心可以為這座城市效力。」Williams本季剩餘合約為770萬美元（約合新台幣2.5億），並在球季結束後到期，預期他將有望簽下一紙年均薪破千萬美元複數年合約，當被問到是否有意和洋基提前簽下延長合約時，他則表示樂觀其成：「我認為，如果這對雙方都好，那絕對是一個實在的選擇。」