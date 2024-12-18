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媒體今（18） 日揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣，，涉及違反政治獻金法；陳智菡反擊道，木可公司推出的競選小物，就是純粹的商品販賣行為，根本就不是政治獻金；對此，網紅四叉貓（本名劉宇席）翻出陳智菡舊文，狠狠打臉，「我是建議智菡姊不要這麼急著解釋給大家聽，去講給法官聽就好」。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今早受訪時，澄清自己從木可公司收取的是勞務報酬，並重申「木可小物是木可小物，政治獻金是政治獻金」，希望檢調不要混為一談、入人於罪。她隨後在臉書發文亦強調，「政治不能脫離人性、司法不應脫離事實。」如果把販賣小物的商業行為講成是政治獻金，「是偷換概念」。四叉貓今（18）日在臉書表示，陳智菡去年在臉書上販售木可好物 時，她在臉書上寫著「KP選戰經費自己募」，下面有粉絲留言詢問怎麼夫妻倆一起露面，陳智菡也是回應她是要「出來募款！」四叉貓質疑，「怎麼隔了一年之後，忽然就變成『一般民間公司的販售行為』。還反質疑『商業行為』講成『政治獻金』是偷換概念？不是啊！從頭到尾都妳自己寫的，這樣也要怪我們囉？？？我是建議智菡姊不要這麼急著解釋給大家聽，去講給法官聽就好，法官信不信比較重要，反正我是不信啦！」