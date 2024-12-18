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有「地表最強172」稱號的日籍後衛河村勇輝，本季和NBA孟菲斯灰熊簽下雙向合約，儘管出賽機會不多，但每每總能迎來球迷高喊「我們要Yuki！」，灰熊今祭出買發展聯盟的球賽門票，就送一件河村勇輝的球衣的活動，吸引球迷進場看球。身高僅172公分的河村勇輝去年在男籃世界盃一戰成名，今年巴黎奧運再次打出神級表現，對法國狂飆29分，差點扳倒地主，更以奧運場均20.3分、3.3籃板及7.7助攻，獲得灰熊青睞，簽下雙向合約，成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘後，第4位闖進NBA的日本球員。河村勇輝的勵志故事堪稱真人版《灌籃高手》，NBA初登場也在球迷歡呼中亮相，目前他在NBA和發展聯盟來回出賽，儘管在NBA的14場出賽，場均只有2.9分鐘，單場最多打8分鐘，場均貢獻1分、0.1籃板、0.6助攻，但只要現身場邊就能聽見球迷歡呼。而河村勇輝在發展聯盟表現有目共睹，一度高居助攻王寶座，目前累積出戰5場，場均出賽32.9分，可得10.8分、4籃板、11.8助攻。灰熊旗下發展聯盟球隊曼菲斯疾行 (Memphis Hustle)也以他的高人氣來增加買氣。