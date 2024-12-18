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民眾黨主席柯文哲因涉及京華城容積率及政治獻金假帳等案，今（2024）年9月5日起被羈押禁見至今（18）日，已滿105天，預計下周可能就會偵查終結，不過就在本月16日，柯的律師突向台北地院聲請解除禁止通信，法官徵詢檢方意見，至今尚未裁定。台北地院證實，確實於16日有一件案由為「聲請解除禁止通信」聲請案，承審法官已請北檢表示意見中，目前尚未接獲回覆，故也還沒做出裁定，至於具體聲請內容，因為涉及偵查不公開，所以法官並未告知。據悉，柯文哲透過律師遞狀，向北院聲請解除禁止通信，由當初裁定柯羈押並禁止接見、通信的北院強制處分專庭法官處理，因屬偵查中案件，法官徵詢檢方意見，北檢仍在草擬回覆。台北地檢署偵辦京華城案和政治獻金假帳案，從今年8月底起密集偵辦近4個月，第1批在押被告、台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京的偵查中4個月押期，將在下周六（28）日起陸續屆滿，預料檢方將在下周起訴全案。