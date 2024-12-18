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▲海洋委員會政務副主任委員黃向文(左2)贈送海洋委員會所屬各署院出版的海洋精選書籍，給予望僕號船，由執行長Nathan Schmutz(左1)代表接受。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會政務副主任委員黃向文(中)、執行長Nathan Schmutz(右)及船長Jay De Guzman(左)展示海洋委員會所贈送的精選書籍。(圖／海洋委員會提供)

▲世界最大海上書展船─望僕號船上書展吸引民眾參與。(圖／海洋委員會提供)

世界最大海上書展船─望僕號(Doulos Hope)船於今(18)日，由菲律賓駛抵高雄港，停泊高雄港8號碼頭，自即日起至明(114)年1月12日止，提供民眾採預定方式登船參觀，選購多元書籍，共同體驗知識與文化的交流。望僕號(Doulos Hope)船在高雄港8號碼頭停泊期間，自即日起至明(114)年1月12日止，將開放民眾採預定方式登船參觀，選購多元書籍，共同體驗知識與文化的交流，並於18日進行高雄港書展開幕儀式，由望僕號船船長Jay De Guzman、執行長Nathan Schmutz共同主持，海洋委員會政務副主任委員黃向文、台灣港務公司高雄港務分公司處長郭光輝、牧師陳見岳、蔡宗勳等人與會，共同見證這場跨國文化交流的盛會。海洋委員會政務副主任委員黃向文並贈送海洋委員會所屬各署院出版的海洋精選書籍，給予望僕號船，由執行長Nathan Schmutz代表接受，並與船長Jay De Guzman展示海洋委員會所贈送的精選書籍，期傳遞海洋知識與保育精神。海洋委員會副主任委員黃向文表示，望僕號船與我國有著深厚的情誼，其姊妹船忠僕號(MV Doulos)船與望道號(MV Logos Hope)船曾多次造訪我國，為民眾帶來知識與文化交流的美好回憶，此次望僕號船的到訪，將進一步深化雙方的友好關係，傳遞閱讀的力量與文化的溫度。望僕號(Doulos Hope)船船長Jay De Guzman說，回憶起2014年曾隨姊妹船望道號(MV Logos Hope)船一同來訪高雄港，當時就深深感受到我國人民的友善與熱情，而這次再度來訪，他驚喜發現高雄港的設施與氛圍更加完善，讓人倍感舒適與歡迎，期待未來能與我國繼續深化合作，締造更多美好的回憶。執行長Nathan Schmutz分享了這艘船的背景與使命，他說，望僕號船原為娛樂船，體型較小，後來被重新命名為望僕號船，象徵服務的精神，而這艘船承載的不僅是知識，更是一份愛與文化的傳遞，期透過這艘船，將服務與關懷帶到每一個港口，讓世界各地的人們都能感受到知識的力量與文化的溫度。執行長Nathan Schmutz指出，望僕號船是由德國非營利慈善機構好書共享協會(GBA Ships)營運，是世界最大的海上移動書展船，船上由來自數十個國家的志工組成的國際船員團隊懷抱共同使命，航行世界各地，為每個港口城市帶來超過2000種主題多元的書籍，主題涵蓋科學、醫學、藝術、語言、信仰、興趣、烹飪和運動等，而望僕號船不僅是一座漂浮的圖書館，更是一座文化與心靈交流的橋樑，將知識與希望傳遞到世界的每個角落。