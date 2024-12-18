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▲身穿黑色外套的男同學手拿一把菜刀，衝向戴安全帽的學生展開攻擊。（圖／Threads@hsu_yi_1215授權使用）

▲白色安全帽的學生閃躲對方持刀攻擊。（圖／Threads@hsu_yi_1215授權使用）

位於陽明山上的中國文化大學，今（18）日晚間5時24分爆發持刀砍人衝突事件，事件發生在文化後山後門，其他學生目擊後立刻通報警方，員警隨即到場處理，2人手部皆有傷勢，被送往新光醫院治療。據悉，一名醒吾大學男學生，不明原因持刀跑上陽明山文大，並衝到後門附近的大孝館，雙方在後門發生衝突，雙方身上都掛彩，警方到場後，雙方仍意識清醒，傷勢集中在手部，都被送往新光醫院救治。從現場目擊者拍下的影片看到，身穿黑色外套的男同學手拿一把菜刀，打算對另一位戴著白色安全帽的學生展開攻擊，旁人見狀也制止，但仍擋不住黑外套男，雙方一度扭打，安全帽男則閃開了菜刀攻擊。初步了解，醒吾大學卓姓男學生疑不滿「姐姐被騷擾」，隨即持刀衝到文化大學要找文大劉姓同學討說法，怎料劉男稱脫口「卓男姐姐」是自己女友，卓男一聽隨即暴怒持刀砍向劉男，雙方因此受傷，至於兩人發生衝突互砍的詳細動機及真實案情，仍待警方進一步調查釐清。