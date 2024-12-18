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英國一名9歲男童威登（Ben Witten）近日參觀沃辛博物館（Worthing Museum）的石器時代展覽，赫然發現展出的其中一顆如黑色石頭的展覽品，與他3年前在海邊撿到的黑色石頭非常像，於是男童與其家人將放在家裡的黑石頭帶給博物館鑑定，經專家確認後，男童撿到的是約4萬年前尼安德塔人（Neanderthal）所使用的石斧。根據BBC與美國公共廣播電台（NPR）報導，男童是在6歲時與家人前往薩塞克斯（Sussex）肖勒姆海灘（Shoreham Beach）的海灘遊玩，在海灘上發現一顆與其他石頭外貌大不相同的黑色石頭，光澤相當特殊，便帶回家放在房間裡收藏。過了三年，男童在逛博物館時竟發現其中一項展品，與房間那塊黑色石頭極度相似，男童發現後告訴家人，家人隨即聯繫博物館，館方人員請男童與家人帶著黑色石頭前來博物館鑑定。專家鑑定後得出解答，博物館館長聖恩斯伯里（James Sainsbury）表示這是非常少見的尼安德塔人石斧，保存狀態相當良好。而這個石斧的歷史，約可追溯到4萬至6萬年前。博物館將這顆石頭譽為10年來最棒的發現，目前也展出男童發現的戰斧，將會展到明年初；館長表示，由於威登是在海灘上層礫石就發現了石斧，目前還很難斷定是原本就被放在那裡，或是從河流沉積物之中被挖出來被用來當作加固海灘堤防工程使用。館長提到，許多考古學家一輩子都未必能挖掘到這麼重要的物品，卻被6歲男童在海邊散步時撿到了，男童與家人也為此感到相當高興，認為館方能保存是一件好事。