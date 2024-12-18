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媒體今（18） 日揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣，，涉及違反政治獻金法；民眾黨反擊道，賣木可小物是純粹的商品販賣行為，並非不是政治獻金，遭民進黨北市議員林延鳳痛批民眾黨「法盲」；對此，吳怡萱反擊道，前總統蔡英文在任時，競選小物連「中客」也瘋搶，「那小英前總統收中資啦！」吳怡萱今（18）日在臉書發文表示，「林延鳳說：『賣木可小物不屬於政治獻金是法盲、是洗白』，可是延鳳呀，小英總統曾經賣小物給『中客』欸，可以收外國人的政治獻金嗎？」吳怡萱指出，2016年黨媒自由時報曾經報導，蔡前總統的競選總部「小英商號」賣紀念商品，最後搶購買氣旺，連「中客」也瘋搶，三立新聞更訪問到該位中國大陸的遊客，她大方受訪「當禮物送朋友」，小英商號的同仁還配合媒體宣傳，證稱「業績好，中國人多。」吳怡萱質疑，按照林延鳳的邏輯，廠商賣小物就是歸屬政治獻金，那這些中客買的紀念商品，錢都到小英總統的政治獻金專戶了？「外國人不能捐政治獻金，林延鳳你不知道嗎？還是妳認為『中客』是本國人？」吳怡萱強調，「我們付出勞務，協助宣傳木可小物所取得的勞務報酬，不是從政治獻金支出，更不是抽佣，木可小物販售的商品，也並非全都是募款小物。檢調明明就已經查到勞務報酬並非從政治獻金支出，還是依然要大動作找黨公職在『週二』應訊，目的為何，昭然若揭。這些抹黑攻擊，親身經歷，真的來的又急又快。」