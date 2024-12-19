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▲隨著冷氣團帶來東北風，未來一週降雨集中在北部、東北部，高山在今天有下雪機會。（圖／中央氣象署）

▲這波冷氣團將影響週五清晨，週六還會有一波新冷氣團。（圖／中央氣象署）

今天天氣持續受到大陸冷氣團影響，清晨中部以北空曠地區仍有10度已以下低溫，且白天回溫不明顯，氣象署也提醒，，明（19）日白天略為回暖後，週六冬至（12/21）將有下一波冷氣團。12月19日今天的天氣，氣象署表示，冷氣團在今天清晨最強，低溫延續到白天，，今天晚上到明天清晨還會有一波低溫，除了氣溫偏低外，中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區環境部提醒，今天吹東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，會有「地表揚塵現象」影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。12月19日明天的天氣，氣象署說明，冷氣團在週五清晨仍會帶來低溫，上午雖然減弱，但還是有涼意，北部、東北部11至18度，中部11至22度，南部14至25度，東部、東南部15至23度，中南部日夜溫差大。，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫。