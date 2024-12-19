今天天氣持續受到大陸冷氣團影響，清晨中部以北空曠地區仍有10度已以下低溫，且白天回溫不明顯，氣象署也提醒，受到水氣增多影響，降雨範圍將擴大到桃園以北，3000公尺以上高山有下雪或霧淞的機會，明（19）日白天略為回暖後，週六冬至（12/21）將有下一波冷氣團。
🟡今天的天氣：北台灣整天最高16度 高山有機會下雪
12月19日今天的天氣，氣象署表示，冷氣團在今天清晨最強，低溫延續到白天，北台灣高溫只有16度左右，其它地區則是20至25度，今天晚上到明天清晨還會有一波低溫，北台灣普遍只有11至13度，局部地區跌破10度。
除了氣溫偏低外，中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能。
🟡今天空氣品質
環境部提醒，今天吹東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，會有「地表揚塵現象」影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團稍減弱 整體感受仍偏冷
12月19日明天的天氣，氣象署說明，冷氣團在週五清晨仍會帶來低溫，上午雖然減弱，但還是有涼意，北部、東北部11至18度，中部11至22度，南部14至25度，東部、東南部15至23度，中南部日夜溫差大。
週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫。平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷。
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12月19日今天的天氣，氣象署表示，冷氣團在今天清晨最強，低溫延續到白天，北台灣高溫只有16度左右，其它地區則是20至25度，今天晚上到明天清晨還會有一波低溫，北台灣普遍只有11至13度，局部地區跌破10度。
除了氣溫偏低外，中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能。
🟡今天空氣品質
環境部提醒，今天吹東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，會有「地表揚塵現象」影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團稍減弱 整體感受仍偏冷
12月19日明天的天氣，氣象署說明，冷氣團在週五清晨仍會帶來低溫，上午雖然減弱，但還是有涼意，北部、東北部11至18度，中部11至22度，南部14至25度，東部、東南部15至23度，中南部日夜溫差大。
週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫。平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷。