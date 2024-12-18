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民眾黨主席柯文哲涉案收押禁見，近日先是傳出柯文哲的委任律師16日向台北地方法院聲請解除柯文哲的「禁止通信令」，今（18）媒體進一步揭露，柯文哲聲請解除禁見的原因，是因為他希望辭去黨主席一職，盼以合法方式送出訊息。不過，民眾黨稍晚表示，柯文哲羈押禁見中，無從得知細節，呼籲外界勿妄加揣測。柯文哲請假黨主席3個月後，因被裁定延長羈押，民眾黨召開中央委員會議代為延長請假至明年2月28日，但當時其實就傳出柯文哲無意延長請假。今日《ETtoday新聞雲》進一步披露，柯文哲律師聲請解除禁見的原因，就是柯文哲堅辭黨主席一職。目的就是要確實將個人去留的意願傳達到黨內，讓民眾黨可選出新任主席帶領黨務運作。據了解，台北地院近日將做出准駁裁定。而民眾黨發言人吳怡萱稍晚表示，柯文哲目前羈押禁見中，民眾黨無從得知相關細節，呼籲媒體與外界勿妄加揣測。