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▲一名醒吾大學男學生，不明原因持刀跑上陽明山文大，並在後門附近的大孝館，與文大生爆發衝突。（圖／Threads@hsu_yi_1215授權使用）

今（18）日晚間5時24分位於陽明山上的中國文化大學驚爆持刀傷人事件，就讀醒吾科大的卓姓男學生帶著一把利器找上文大劉姓同學，雙方在校外後門爆發肢體衝突，雙雙掛彩，文大校方對此事件也做出回應了。文化大學大孝館後門是許多民眾看夜景的好去處，但今（18）日晚間5時24分卻爆發持刀傷人事件，據了解，19歲就讀醒吾科大卓姓男學生，因不滿「姐姐被騷擾」，於是帶著刀具衝上陽明山，到文化大學大孝館找就讀該校的劉姓同學。沒想到雙方在後門對峙過程中，劉男稱卓男姐姐是自己女友，這讓卓男瞬間理智線斷裂，直接不顧旁人勸阻，拿著刀衝向對方展開攻擊，一旁民眾目擊也立刻通報教官，也有人報警。警方到場後，2名男學生的左手均出現刀割傷勢，但都集中在皮膚表層，沒有傷到深層，隨後警方也將送往山下的新光醫院救治，雙方意識清醒。文化大學稍早也做出回應，本次事件，2名同學互相不熟，但有著共同朋友，因在社群網路上有言語衝突，卓姓他校同學才會疑持菜刀，到本校找劉男。第一時間已有人通報教官，警衛及路過同學也有上前制止對方，目前已通知同學家長。