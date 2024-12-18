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▲李易及六月（蔡君茹）2011年結婚，育有一雙兒女，是演藝圈中的模範夫妻檔，怎料今（18）日爆出六月曖昧滑雪男教練傳聞，引發外界熱議。（圖／六月 臉書）

▲張文綺（如圖）透過經紀公司承認曾和六月的曖昧對象有過密切聯繫。（圖／張文綺臉書）

48歲女星六月（蔡君茹）與演員丈夫李易結婚13年，育有1子1女，豈料兩人今年2度傳出婚變，據悉六月和身高188公分的28歲滑雪教練搞曖昧3年，還會聊情色內容，風波還波及到好友張文綺，周刊爆料她和該名滑雪教練曾是非常親密的關係，當時六月還曾刻意搓合兩人。對此張文綺經紀公司發聲，承認張文綺確實與滑雪教練有過密切聯繫。根據《鏡週刊》報導，一名爆料人指出，六月和1名年約28歲，平常從事滑雪、潛水教練工作的男子有不尋常的關係。而六月和李易在2018年時和節目團隊到馬爾地夫錄製《愛玩客之移動廚房》，也讓六月在馬爾地夫邂逅該名教練，後續男方還回到台灣擔任六月小孩的保母，更曾和六月大聊情色話題。報導指出，這段曖昧關係還有一小插曲，由於六月介紹的關係，男保母打入她的交友圈，認識不少藝人，女星張文綺一度對男教練產生好感，六月甚至表示要撮合二人，而從相關跡證來判斷，六月「暈船」的時間至少已經超過3年。對此張文綺今（18）日稍早透過經紀公司表示：「疫情前澎湖慶生旅遊，同行友人都想幫忙介紹對象，也真的曾與對方有過密切的聯繫。」不過隨即表示兩人的感情已經不了了之，「後因疫情聚少離多而沒再聯絡。」而六月的經紀人也針對婚變傳言做出回應：「小月前些日子心情不太好，有吃了安眠藥可能又加上喝一點酒，和朋友間嘴砲失了分寸，沒抓好分寸，相當不好意思。」而李易經紀人則表示：「謝謝關心，統一以月姐那邊回應。」