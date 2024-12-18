台灣第二屆世界年度夫人選美大賽，將於2025年3月29日在日本舉辦的台灣總決賽。主辦單位日前收藏由藝術家陳力偉設計、林婕協助創作的「中華民國領頭羊藝術公仔作品」，期許未來在台灣選美產業當領頭羊外，也希望於明年6月全球世界年度夫人選拔總決賽中，代表中華民國出賽的佳麗都能贏得佳績。
由日本籌畫、全球17國參與的世界年度夫人選美大賽，自2019年舉辦至今，已成為亞洲規模最大的選美競賽之一，具有廣大影響力。台灣於2024年首度舉辦第一屆選拔賽事，各組優勝者於2024年6月29日前往日本參與世界年度夫人全球總決賽，與來自日本、瑞典、德國、匈牙利、冰島、法國、越南、菲律賓等17個國家的優勝代表同台競賽，由許庭芳勇奪傑出已婚組冠軍，杜艷嬌莉獲傑出未婚組第二名，蔡雅玲則榮獲總決賽最佳服裝造型獎，成績耀眼。
一般來說，女性年齡若超過30歲，大概就與選美絕緣。為了讓各年齡層的女性有站上選美舞台、展現自信美機會，世界年度夫人選美台灣大賽沒有最高年齡限制，凡年滿18歲就可參加，讓自己的人生活得更精彩。
世界年度夫人選美大賽2025台灣第二屆競賽，由美與健康身心靈協會、台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會、亮兔菈菈企業共同主辦，通過初選、複選的參賽者，將可參加於2025年3月29日舉辦的台灣總決賽，優勝者屆時將可代表台灣，前往日本東京參加2025年6月舉辦的全球總決賽，為台灣爭光。
主辦單位表示，台灣2025賽事將與國際同步，同時舉辦「年度夫人」與「年度先生」競賽，「比美」又「比帥」！2025台灣大賽年度夫人分為18歲至40歲(傑出組)、41歲至60歲(璀璨組)、61歲以上(典雅組)等三組。年度先生亦依上述分齡分為傑出組、璀璨組、紳士組三組競賽，歡迎不斷挑戰自己、不給自己設限、擁有自信美的女性及瀟灑帥的男性報名參賽，讓自己有機會在國際舞台上綻放出耀眼光芒！「2025世界年度夫人」參賽報名表：https://reurl.cc/93qbKO。「2025世界年度先生」參賽報名表：https://reurl.cc/qv2Kln
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一般來說，女性年齡若超過30歲，大概就與選美絕緣。為了讓各年齡層的女性有站上選美舞台、展現自信美機會，世界年度夫人選美台灣大賽沒有最高年齡限制，凡年滿18歲就可參加，讓自己的人生活得更精彩。
世界年度夫人選美大賽2025台灣第二屆競賽，由美與健康身心靈協會、台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會、亮兔菈菈企業共同主辦，通過初選、複選的參賽者，將可參加於2025年3月29日舉辦的台灣總決賽，優勝者屆時將可代表台灣，前往日本東京參加2025年6月舉辦的全球總決賽，為台灣爭光。
主辦單位表示，台灣2025賽事將與國際同步，同時舉辦「年度夫人」與「年度先生」競賽，「比美」又「比帥」！2025台灣大賽年度夫人分為18歲至40歲(傑出組)、41歲至60歲(璀璨組)、61歲以上(典雅組)等三組。年度先生亦依上述分齡分為傑出組、璀璨組、紳士組三組競賽，歡迎不斷挑戰自己、不給自己設限、擁有自信美的女性及瀟灑帥的男性報名參賽，讓自己有機會在國際舞台上綻放出耀眼光芒！「2025世界年度夫人」參賽報名表：https://reurl.cc/93qbKO。「2025世界年度先生」參賽報名表：https://reurl.cc/qv2Kln