「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》本週六（12/21）開打，近期統神體重已經成功從133公斤跌破到100公斤以內，消失的啤酒肚和變清晰的下顎線，讓網友驚呼「那個拉風的男人回來了」；而《NOWnews》在《拳上》賽前3天直擊統神訓練日，他也公開自己成功減重的心路歷程。
初期體重降不下來 飲食策略一改再改
提到瘦身有成被網友大讚，統神受訪時顯得相當不以為意，他無奈表示，8月開始訓練時就採取一天兩餐的策略，但由於沒有特別吃健康飲食，加上9月又吃了幾次吃到飽，所以體重根本沒什麼變，直到10月，教練很認真的說「你真的瘦太慢了，這樣沒辦法打。」統神才開始採取一天一餐。
沒想到一天一餐只堅持5天，統神就覺得「真的太餓了」，所以又改回一天兩餐，沒有成果後，教練又語重心長勸說，統神才確定以「一天一餐，一餐吃1.5人份的食物」嘗試減重，且成果慢慢顯現，18日受訪當下體重為100.3公斤，最低曾到99.3公斤。
麥當勞照吃無誤 宵夜只吃水煮蛋
統神分享，自己一天一餐沒有特別克制食物種類，麥當勞也照樣吃，或是點兩份便當、一份飯不吃，統神說「節食和運動就是減肥最重要的方法，單純論體重數字，你吃得少一定可以瘦，瘦不下來就是生病了啦。」
統神提及，一天吃一餐到了晚上難免會餓，但為了減重，宵夜最多就是吃1至2顆水煮蛋，統神分享「水煮蛋都是003幫我準備的啊，不過她自己都在用嘴巴節食，越節越胖，我沒有辦法接受，實在不是很想講這個。」
一週跑7天拳館 練完還要打球、游泳
隨著《拳上》決戰日越來越近，統神近一個月都是每天到拳館練體能、喬出拳和防守姿勢，在進行完正規拳擊訓練後，還會固定轉移到籃球場打球1個半小時、打完球再游泳，能夠成功減肥，除了節食，運動也功不可沒，不過統神也自嘲「我不會游泳啦，所以就去當玩水。」
透過《拳上》賺錢又減肥成功，統神也認真的說，未來要再打高強度的拳擊比賽是不可能的事，但還是會把拳擊當作興趣，努力維持好不容易培養起來的運動習慣，「我想看能不能瘦到70或80公斤，說不能還能打一些小比賽。」
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提到瘦身有成被網友大讚，統神受訪時顯得相當不以為意，他無奈表示，8月開始訓練時就採取一天兩餐的策略，但由於沒有特別吃健康飲食，加上9月又吃了幾次吃到飽，所以體重根本沒什麼變，直到10月，教練很認真的說「你真的瘦太慢了，這樣沒辦法打。」統神才開始採取一天一餐。
沒想到一天一餐只堅持5天，統神就覺得「真的太餓了」，所以又改回一天兩餐，沒有成果後，教練又語重心長勸說，統神才確定以「一天一餐，一餐吃1.5人份的食物」嘗試減重，且成果慢慢顯現，18日受訪當下體重為100.3公斤，最低曾到99.3公斤。
麥當勞照吃無誤 宵夜只吃水煮蛋
統神分享，自己一天一餐沒有特別克制食物種類，麥當勞也照樣吃，或是點兩份便當、一份飯不吃，統神說「節食和運動就是減肥最重要的方法，單純論體重數字，你吃得少一定可以瘦，瘦不下來就是生病了啦。」
統神提及，一天吃一餐到了晚上難免會餓，但為了減重，宵夜最多就是吃1至2顆水煮蛋，統神分享「水煮蛋都是003幫我準備的啊，不過她自己都在用嘴巴節食，越節越胖，我沒有辦法接受，實在不是很想講這個。」
一週跑7天拳館 練完還要打球、游泳
隨著《拳上》決戰日越來越近，統神近一個月都是每天到拳館練體能、喬出拳和防守姿勢，在進行完正規拳擊訓練後，還會固定轉移到籃球場打球1個半小時、打完球再游泳，能夠成功減肥，除了節食，運動也功不可沒，不過統神也自嘲「我不會游泳啦，所以就去當玩水。」
透過《拳上》賺錢又減肥成功，統神也認真的說，未來要再打高強度的拳擊比賽是不可能的事，但還是會把拳擊當作興趣，努力維持好不容易培養起來的運動習慣，「我想看能不能瘦到70或80公斤，說不能還能打一些小比賽。」