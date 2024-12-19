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▲「統神」認為減肥最重要的方式就是節食和運動，一天只吃一餐很痛苦但必須堅持。（圖／記者李政龍攝）

▲「統神」透露，準備《拳上》過程對精神力考驗很大，宵夜最多只敢吃2顆水煮蛋。（圖／記者李政龍攝）

「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》本週六（12/21）開打，，消失的啤酒肚和變清晰的下顎線，讓網友驚呼「那個拉風的男人回來了」；而《NOWnews》在《拳上》賽前3天直擊統神訓練日，他也公開自己成功減重的心路歷程。提到瘦身有成被網友大讚，統神受訪時顯得相當不以為意，他無奈表示，，直到10月，教練很認真的說「你真的瘦太慢了，這樣沒辦法打。」統神才開始採取一天一餐。沒想到一天一餐只堅持5天，統神就覺得「真的太餓了」，所以又改回一天兩餐，沒有成果後，教練又語重心長勸說，，18日受訪當下體重為100.3公斤，最低曾到99.3公斤。統神分享，，統神說「節食和運動就是減肥最重要的方法，單純論體重數字，你吃得少一定可以瘦，瘦不下來就是生病了啦。」統神提及，一天吃一餐到了晚上難免會餓，，統神分享「水煮蛋都是003幫我準備的啊，不過她自己都在用嘴巴節食，越節越胖，我沒有辦法接受，實在不是很想講這個。」隨著《拳上》決戰日越來越近，統神近一個月都是每天到拳館練體能、喬出拳和防守姿勢，能夠成功減肥，除了節食，運動也功不可沒，透過《拳上》賺錢又減肥成功，統神也認真的說，未來要再打高強度的拳擊比賽是不可能的事，但還是會把拳擊當作興趣，努力維持好不容易培養起來的運動習慣，