我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，對此，青鳥今（18）晚在國民黨中央黨部前聚集抗議，國民黨青年軍也不甘示弱，搬出音響播電音、擺出印有「民進黨求官求職博覽大會」11字的充氣豬，反制青鳥。今晚18時30分，「冬季青鳥在台北」在國民黨中央黨部前集會行動，四大訴求為，第一，傅崐萁毀台亂台，癱瘓民選政府 ，企圖讓台灣黎巴嫩化；第二及第三，翁曉玲版《憲訴法》與許宇甄版《選罷法》應予批判；第四，盤點北市5名立委推出的民主倒退法案。為迎戰青鳥，國民黨在黨中央前方，擺出印有「民進黨求官求職博覽大會」11字的超大充氣豬，也架設大型音響、大聲播放電音舞曲與「囚鳥」等歌；甚至準備了投影布幕，準備隨時放影片回擊，現場火藥味十足。「冬季青鳥在台北」預計將在21時17分落幕，據悉，經民連智庫召集人賴中強、原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan、人權工作者李明哲、網紅八炯、閩南狼等人晚間都將現身。