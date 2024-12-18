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川普將再次入主美國白宮，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年今（18）日表示，川普的政策主軸為以關稅作為主軸，對外加稅、對內減稅，讓企業「由美國製造」轉為「在美國製造」，還有5不原則，預估美中競爭關係仍會持續，台灣企業應認知美中衝突的核心及本質，除運用智慧與策略確立利基外，採取雙軌或多軌的供應策略應是解決方案之一。勤業眾信聯合會計師事務所今日舉辦稅務論壇「川普 V.S. 歐盟 台商如何贏戰綠色貿易」，透析川普2次入主白宮後的貿易趨勢、美國減碳力道、與歐盟及各國 CBAM 影響下綠色貿易所帶來的挑戰，同時探討全球電子發票標準化的趨勢及企業如何預做準備，鞏固競爭優勢以成功贏戰。中經院區域發展研究中心主任劉大年在會中指出，在美國總統大選後，全世界應持續關注未來美國新任總統經貿政策動向，川普的政策主軸為以關稅作為主軸，對外加稅、對內減稅，讓企業由美國製造轉為在美國製造，還有5不原則，包含不支持近岸外包、不容忍貿易赤字上升、不支持補貼政策、不支持對外結盟、及不相信氣候變遷。因此，他預估，美中競爭關係仍會持續，台灣企業應認知美中衝突的核心及本質，對於台灣企業而言，美中均為重要的出口貿易國，除運用智慧與策略確立利基外，採取雙軌或多軌的供應策略應是解決方案之一。劉大年也提到，2025年全球經濟展望為緩慢復甦、溫和成長，全球經濟成長率約略會落在2.5%左右，並預估美國乃至全球貨幣政策將朝向寬鬆發展，通膨將正常化，而美中衝突將朝向長期發展，對台灣企業而言，兩岸關係與美中衝突影響是面臨的最大風險。另外，勤業眾信稅務與法務服務營運長張宗銘指出，2024年全球稅務環境變化顯著，各國陸續推動全球最低稅負制及類似歐盟CBAM等稅務改革，雖各國進展不一，但貿易朝向減碳及數位化的進展更加明確，關稅及碳稅重要性與日俱增。同時，伴隨著減碳潮流及對稅務資訊的掌握，各國對於稅務資訊申報的數位化要求與電子發票標準化有志一同，台灣企業除須了解自身產品的市場定位外、更須關注是否未來可能碳排值或跨國數位發票的開立作為買賣雙方的交易條件、各國進口關稅及產地國或進口國CBAM的推動時程，預作準備，並配合永續發展，採取積極應對策略，以順利贏戰。