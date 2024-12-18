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中國駐日本大使吳江浩近日接受《讀賣新聞》專訪，針對台灣議題和中日關係表達了強硬立場。他批評部分日本媒體與日本人士與「台獨」勢力高調互動，甚至宣揚「台灣有事就是日本有事」、「保衛台灣」的言論，認為這是阻撓中國統一，侵犯中國主權。他警告，「如果非要走這條路，後果可想而知」，並強調這事關中日兩國未來，必須講清楚。吳江浩重申，中國的基本立場是台灣問題是中國內戰遺留問題，屬於中國內部事務，不容任何外部干涉。他強調，台灣過去、現在與將來都不是一個國家。對於台灣的任何挑釁行動，中國將持續反制，並以解放軍軍事行動震懾「台獨」勢力和外部干涉。他還指出，日本應該與「台獨」勢力劃清界限，避免損害中日雙邊關係。吳江浩談及中國解禁日本水產品進口的問題，表示雙方雖經過多輪磋商，但尚未達成具體時間表。他強調，中國的核心訴求是確保包括中國在內的利益相關國能有效參與長期國際監測，並進行獨立取樣和分析。他認為，日方若能有效回應相關關切，將有助於推動其期望的進展。針對深圳日前發生的日本學童遇害案，吳江浩稱，中國政府高度重視此事，有關部門正在全力調查，並承諾依法嚴懲凶手。他補充，中方已加強學校周邊及公共場所的安保措施，努力保障包括日本公民在內的外國人在中國的安全。吳江浩還批評日本媒體和部分民眾對台灣問題的認知。他認為，部分媒體將台灣視為一個國家，並指責中國「欺負台灣」，這是對中國主權的誤解。他同時抱怨，日本媒體報導中充斥對中國的負面內容，甚至有失實的情況，這誤導了日本民眾對中國的認識。吳江浩也強調，在中日邦交正常化的過程中，台灣問題是重大原則問題，《中日聯合聲明》等文件構成了中日關係的重要政治基礎，是不容觸碰的紅線。他呼籲日方恪守對中方的承諾，避免損害雙邊關係。