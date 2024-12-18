我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友挖出《綜藝玩很大》片段，指出團隊搭乘的是新自強號而非普悠瑪。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

女星黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，還非常沒有禮貌，讓網友瘋猜兩人是林襄和林穎樂，而隨著風波越演越烈，黃小柔在今（18）日無預警承認兩人正是林襄、林穎樂，不過幾人並非搭高鐵而是搭台鐵的普悠瑪號，讓網友挖出畫面質疑，「這是新自強號吧！」黃小柔今天在社群上無預警發文，認了先前在節目上爆料的女星就是林襄和林穎樂，更指出團隊是搭乘台鐵而非高鐵，「首先我們確實不是坐高鐵！所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉。」後續黃小柔更強調：「因每個人都有自己的車票座位，所以完全沒有需要別人讓位的疑慮。」還表示自己事先不知道對方是誰：「最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂。」沒想到被網友質疑，指出為何黃小柔不第一時間反應，對於不認識林襄的言論更是不滿：「為什麼要事後了解？當下看不出來位子上是誰嗎」、「先觀望，最好是當下看不出來」、「同車廂不是有工作人員、有藝人、可能還有民眾，不會直接講或回家發文，在那邊上節目炒新聞？」、「有影片耶，有工作人員耶，還在說這種話。」也有網友挖出《綜藝玩很大》當時的節目片段，提出各自的看法：「老鐵這是新自強不是普悠瑪吧？」、「蛤？原來是對號車票，那跟紅不紅無關沒錯」、「假如事情經過真的完全就這樣，那確實是滿沒禮貌的」、「如果是事實真的值得吵啊！超沒禮貌。」