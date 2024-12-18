我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA盃冠軍戰，公鹿在「字母哥」Giannis Antetokounmpo狂轟26分、19籃板「大三元」的帶領下，擊敗雷霆奪冠，並獲選MVP，賽後他第一時間走向場邊，找哥哥Thanasis Antetokounmpo擁抱，還有媒體透露字母哥拒絕獨自領獎，跑回休息室找哥哥。公鹿在字母哥的帶領下，比賽剩下一分半鐘時取得20分領先，字母哥也興奮得比出「5」、「0」手勢，意指即將領到50萬美元的冠軍獎金，終場無意外以97：81奪冠。字母哥賽後笑說，獎金要給家人買禮物，還有小孩的尿布，一下就沒錢了。迎接勝利的時刻，字母哥第一時間走向場邊，在人群中找到哥哥Thanasis，兩兄弟相擁畫面相當溫馨，Thanasis今年五月傳出阿基里斯腱傷勢，預計要到明年4或5月才可能回歸，今天就穿著便服在場邊觀戰。隨後頒獎典禮，字母哥不願意在哥哥不在場情況下登台領獎，所以回到更衣室找他，字母哥還特地拿了一頂冠軍帽給哥哥。「我必須擁抱他，我愛他愛得要死。」賽後受訪時字母哥說，「我不會把任何時刻視為理所當然，我只想擁抱我的兄弟，與他一起慶祝。他從第一天起就一直支持我，不僅是在我的籃球生涯，更是作為一個兄弟陪伴著我。無論是面對巨大壓力的時刻，還是艱困的時候，他總是在我身邊，始終如一地支持我。」