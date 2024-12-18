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《華爾街日報》18日揭露，美國正調查中國網通製造商TP-Link旗下家用網路路由器，可能構成國家安全風險，考慮禁止TP-Link在美銷售。根據《華爾街日報》報導，一名知情人士透露，美國商務部、國防部與司法部人員都已展開對TP-Link的調查，商務部的一個單位甚至已向TP-Link發出傳票，美國政府可能明年就會查禁TP-Link產品。TP-Link在美國擁有65%的家用及小型企業路由器市佔率，不僅高居第一，同時也是美國電商龍頭亞馬遜網站的相關項目首選，TP-Link與超過三百家網路供應商合作，美國政府內部也有部分單位使用。報導提到，微軟在10月分發布的一份分析報告中直指，一個中國駭客組織利用數千個TP-Link路由器發動大規模攻擊，對象包括智庫、政府及非政府組織和國防部供應商等西方目標。華爾街日報直指，TP-Link出售的產品長期都有安全漏洞，但公司一直沒有積極處理問題，該公司在加州的子公司發言人宣稱，願與美國政府合作評估處理安全風險問題，然而，中國大使館則批評美方藉國安之名打壓中國企業。報導提到，美國政府內部包含NASA、五角大廈和緝毒局都曾用過TP-Link產品；至於台灣政府內部早已禁用 TP-Link 路由器。