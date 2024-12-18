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▲《魔比斯》是索尼拍攝的漫威漫畫電影，口碑和賣座成績都讓人失望。（圖／摘自IMDb）

▲《雷神索爾：愛與雷霆》被嫌搞笑太過頭，反而讓情節變得鬆散，讓人無法感到滿意。（圖／摘自IMDb）

▲萊恩雷諾斯首度飾演死侍是在《Ｘ戰警：金鋼狼》，迴響卻不很熱烈，觀眾並不特別喜歡，讓他決定自己修正方向，才琢磨出之後的《死侍》影片。（圖／摘自IMDb）

漫威漫畫改編的超級英雄電影，曾經橫掃全球票房10多年，不管評價高低，幾乎部部大賣。但最近幾年，漫威英雄片陷入低潮，很容易成為網友嘲諷的目標，還有片子不只評價差，賣座也很不理想。影視情報網站Collider，在此時公布了最糟糕的漫威影片前10名，拔得頭籌的卻是出人意表的「美國隊長」電影。漫威的《美國隊長》系列，向來拍攝用心、觀眾口碑不俗，為何會成為「第一爛」？原來該網站批評的是在漫威自家開始拍攝電影之前，由B級片公司拍攝的1990年代版美國隊長影片，台灣以前也曾以《閃電威龍》的片名在戲院上映。別看漫威曾經一度在全球影壇呼風喚雨，他們曾經在1980年代差點弄到破產，被迫將一些具代表性的英雄電影拍攝權賣到其他影片公司手上，且大都是B級片公司，顯然從一開始就註定成功無望。《閃電威龍》在拍攝之前，剛好1989年的《蝙蝠俠》在美國大狂賣，使超級英雄片的未來一度被看好。該片因為是大名鼎鼎的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯為主角，開拍後也受到不少漫威漫畫迷的矚目，只是媒體報導了一下，戲院裡偶爾播映預告片，映期遲遲未宣布，最後更直接就出了錄影帶，大家都心知肚明，片子一定有問題。台灣片商雖然買了這部片，也排上了戲院，由於當年漫威漫畫在台灣的知名度不高，很快就被淹沒在暑假其他大片之中，賣座也很不理想。這部片由名著《麥田捕手》作者沙林傑的兒子麥特扮演史蒂夫羅傑斯，從服裝、布景、特效、情節都讓人嘆氣，遠不能和21世紀漫威自己拍攝的版本相比。當年漫威也把手上最具人氣的「蜘蛛人」相關情節、人物拍攝權賣了出去，現在還收不回來，握有權利的索尼每隔一陣子就會推出一部相關影片，藉此保留版權，然而這些片都只是和蜘蛛人有關，從來沒有安排他亮相，觀眾看得像是隔靴搔癢，始終提不太起勁，票房與口碑也就不會理想，包括《魔比斯》和《蜘蛛夫人》，分別拿下亞軍與季軍，但這兩部片都還不是漫威自己砸的大鍋，問題在索尼。排名第4的《刀鋒戰士3》，同樣也是漫威賣到別人手上被搞爛的片子，當年衛斯理史奈普紅極一時，在《刀鋒戰士》系列的演出也未受批評，可是這一集的劇情安排欠佳，觀眾迴響普通。片中男配角正是還沒登上一線的萊恩雷諾斯，這才是他第一部漫威漫畫改編電影，卻不是個好的開始，隔了幾年他才接到「死侍」這角色，然而仍未取得大成功。拿到第5名的《變種人》，拖到疫情期間上映，賣座與口碑都很慘烈，很快被觀眾遺忘，這也是福斯出品的最後一部漫威電影，沒能風風光光的結束。漫威自己拍攝、拿到第6名的《雷神索爾：愛與雷霆》被嫌搞笑過頭，反而情節鬆散，沒有像上一集有達到完美的平衡，令觀眾看了只覺得尷尬。第7名則是全新的超級英雄組合《永恆族》，儘管是奧斯卡最佳導演趙婷執導，充滿了將超級英雄片藝術境界提升的努力，終究功虧一簣，還讓很多人感到節奏緩慢、沉悶。第8名的《驚奇隊長》，上片時機剛剛好，就夾在兩部《復仇者聯盟》影片之間，這人物被暗示在「終局之戰」會有重要作用，吸引大批觀眾進去看這部電影，然後發現，驚奇隊長似乎也不見得會在殲滅薩諾斯的戰爭中有啥太大的作用，而且片子本身的成績，並不特別被漫威迷稱讚。第9名《幻影殺手》與第10名《X戰警：金鋼狼》都是福斯的出品，前者珍妮佛嘉納本身是有魅力，無奈劇本沒辦法讓她的魅力徹底發揮，還拖垮了她；後者是萊恩雷諾斯首度飾演死侍，卻被塞進一個角色過多、許多都沒有完整發揮的影片，就是這一部片的失敗，讓萊恩後來決定自己主導《死侍》系列，修正《X戰警：金鋼狼》的錯誤，才有機會為自己打造出招牌代表系列。