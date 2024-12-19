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洛杉磯道奇隊有可能在下一季讓球星Mookie Betts回到內野，外界認為這可能代表這支球隊之後不會再選進類似位置的球員。不過今（18）日，《Bleacher Report》記者Tim Kelly撰文列出了前聖地牙哥教士隊金手套得主金河成可能的10大轉會目標，道奇仍位居他的榜首。今年成為自由球員的韓國好手金河成，此前曾經是道奇隊補強的目標，但隨著道奇教頭Dave Roberts今天在冬季會議上表示，5屆外野金手套得主Mookie Betts將重返游擊防線，加上他們近期續約了金手套工具人韓裔美籍的Tommy Edman，這樣的可能性似乎正在消失。但Tim Kelly有不同看法，他說：「我認為金河成會與道奇隊簽下一份為期一年、價值1400萬美元的短期高薪合約。對於教士隊的球迷來說，這可能會是一個令人心痛的發展，但這非常合理。」他進一步指出：「2025年，Mookie Betts似乎將擔任道奇隊的游擊手或二壘手之一。不過，如果球隊計劃將Tommy Edman移到中外野，那麼可以填補這些內野位置的選擇僅剩Miguel Rojas和Gavin Lux。球隊總管Andrew Friedman和總教練Dave Roberts一向偏好那些具備多重守備位置靈活性的球員，特別是在球員價值處於低點時出手更是他們的習慣。」金河成本賽季在例行賽出場121場，打擊率為.233，出壘率為.330，長打率為.370，並擊出11支全壘打。與前一年相比，他的各項數據均有所下降。Kelly相信這正是道奇隊「逢低買進」的時機點。道奇隊過去4年來一直對來自同區所屬教士隊的金河成相當熟悉，也展現出一定的興趣。他是否會在這個休賽季加盟道奇隊？值得拭目以待。