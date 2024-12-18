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▲Google Pixel 9系列。（圖／記者周淑萍攝）

▲ Galaxy S24 Ultra 系列，雖然是去年冠軍，但今年受到價格上漲的影響，反而成為媒體人扣分的主因。（圖／截自三星官方網站）

2024年智慧型手機市場依舊競爭激烈，各大廠牌都推出最新期間機型拚戰，而iPhone16系列也新增了全新的拍照按鍵以及AI相關功能，安卓陣營則持續在硬體上做出升級。究竟哪款手機才是2024最佳手機呢？對此，科技媒體也給出答案了。第一名：Google Pixel 9 Pro 售價：台幣33490起第二名：三星Galaxy S24 Ultra 售價：台幣43990起第三名：蘋果iPhone 16 Pro 售價：台幣36900起第四名：Pixel 9 Pro XL 售價：台幣36490起第五名：OnePlus 12 台灣未販售據《Android Authority》內部編輯測試，Pixel 9 Pro獲得的票數足足是亞軍一倍以上，可以說是完全勝利。Pixel 9 Pro機身輕巧，卻仍保持頂規等級的功能，還有16GB RAM與 1TB 儲存空間的驚人容量，相機系統也是市場上最佳，成為獲勝關鍵。第二名的Galaxy S24 Ultra 系列，雖然是去年冠軍S23的後繼旗艦，但今年受價格上漲的影響，成為媒體人扣分的主要原因，不過三星的拍攝相機組，與廣角拍攝焦段，再加上AI功能等，依舊是市面上最頂尖的旗艦機型。至於第三名的蘋果 iPhone 16 Pro ，雖然今年加入相機控制帶來類似單眼相機的拍攝操作手感，以及全新Apple Intelligence的推出，但是Android 陣營都還有更優秀的選擇，難以說服安卓粉跳槽iOS。