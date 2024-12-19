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▲湖人最大的問題是外線防守，因此有傳言指出，湖人隊可能會與紐奧良鵜鶘隊進行交易，將焦點放在獲得Herbert Jones的可能性上。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃洛杉磯湖人隊超級球星LeBron James的交易傳聞近期浮上水面，儘管外界認為這位月底將滿40歲的老將轉隊機會不大，不過知名美國媒體《Sporting News》認為情況已經改變，如果條件成熟，不是沒有可能在本季產生「世紀交易」。湖人隊目前在西區排名第10，進入季後賽的前景令人擔憂。在這樣的情況下，這支名門球隊的管理層已經開始考慮一項大膽的重建計劃，即將曾經的頭牌James通過交易送走，以換取其他重量級球員或是潛力股來重建球隊。美國知名雜誌《Sporting News》報導指出：「LeBron James已經超越了Jimmy Butler和Brandon Ingram，成為NBA交易市場上最具吸引力的巨星。他擁有交易否決權，但如果湖人隊繼續陷入困境，他可能會選擇在生涯中第4次轉戰他隊，開始新的旅程。」報導中提到，在潛在的交易目標中，「金州勇士隊被認為是LeBron的最有力的下家球隊，但湖人隊不僅會要求選秀資本，還想要能幫助球隊奪冠的核心球員。目前，湖人最大的問題是外線防守，因此有傳言指出，湖人隊可能會與紐奧良鵜鶘隊進行交易，將焦點放在獲得Herbert Jones的可能性上。」另外，LeBron的人際關係，也是他可能和鵜鶘搭上線的原因，「James與鵜鶘隊總經理David Griffin長期以來保持著良好的關係。Griffin曾是詹皇第二度效力騎士隊時間的關鍵人事決策者。如果鵜鶘隊提出用Ingram和Jones交換James與其兒子Bronny的方案，湖人隊可能很難拒絕。」《Sporting News》進一步分析：「如果理想的條件成熟，局勢可能發生改變，最終達成世紀交易。」美國媒體《BVM Sports》也指出：「如果湖人隊持續低迷，LeBron可能會認真考慮轉投鵜鶘隊或勇士隊的可能性。他可能會在今後的比賽中權衡所有選項，這些比賽的結果將直接影響他的決定。」