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▲民航局副局長林俊良致詞（圖／民航局）

交通部民用航空局今（18）日邀集相關部會與各地方政府交流無人機管理經驗，針對地方所提各項建議，民航局允諾配合完善管理效能。民航局也強調，新的管理機制已經實施，未來更需要中央與地方密切合作，建構兼顧安全與產業無人機發展環境。民航法無人機管理機制實施後，民航局每年均會定期與相關部會及地方政府座談，交流管理與執法過程各項經驗，此次座談會因新修訂的管理機制正好於本月1日起實施，因此，民航局也特別利用此機會，向相關人員說明新制相關措施。民航局副局長林俊良於致詞時表示，如何讓遙控無人機合法合規使用，將是民航局在無人機的管理機制調整與精進的重點，以有效應對無人機產業蓬勃發展帶來的挑戰。他同時也特別感謝各縣市政府及警政單位同仁堅守第一線的貢獻，也強調未來新的環境與挑戰，更需要各方密切合作。會中，縣市政府就無人機空域圖資更新頻率、飛航活動禁限航區臨時劃設區域公告發布以及無人機農噴活動申請範本提出問題，希望相關介面能更符合使用者需求。林俊良與民航局航管組等相關單位則正面回應，將從法規、技術、管理及資訊系統等面向，持續提升執法效能，與地方政府攜手合作，共同打造安全、有序的無人機飛行環境。民航局最新統計顯示，截至11月底，國內無人機註冊數量已突破3.8萬架，具活動申請資格的法人數已超過750家。在飛航活動申請目的中，空拍應用最為普遍，佔比近90%，另監測、農噴等應用領域亦備受關注，顯示無人機在各行業的應用已日益多元，相關產業發展潛力巨大。民航局長何淑萍指出，新修正的無人機管理機制，是在既有制度上，增加商品檢測、資安與飛安檢測等項目，為了讓業界與使用者能有適應時間，新制採分年分階段實施，民航局目前也積極輔導業者，也希望相關部會及地方政府能協助宣導，讓大家對新制有更清楚的認識。何淑萍表示，新制中另一個重要部分是無人機學習操作證及無人機註冊之申請年齡由16歲下修為14歲，讓無人機教育與活動進一步向下紮根與推廣，這部分也要請地方政府協助宣導，特別是要提醒持有學習操作證的青少年活動時，一定要有專業人員在旁輔導，讓所有國人從初學者開始，就開始建構「合法的飛，安全的飛」的無人機活動環境。