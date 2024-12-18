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▲黃小柔今（18）日透過社群證實佔位當事人就是林襄和林穎樂，「我們要上前詢問時，這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」（圖／翻攝自黃小柔IG）

▲林襄經紀公司發聲回應，指出有全程配合製作單位。（圖／林襄IG）

黃小柔今（18）日無預警發布貼文，指出自己在《小姐不熙娣》上痛罵的2位沒禮貌、佔位不讓座的女星，就是網友瘋猜的林襄和林穎樂，也間接證實該節目正是《綜藝玩很大》對此林襄的經紀公司回應：「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」而《綜藝玩很大》也發聲了，表示不清楚他們藝人坐定前的狀況。回顧這起「讓位風波」，先是黃小柔和Vicky在《小姐不熙娣》上指出有2位流量女神不讓座還沒禮貌，讓網友直指當事人就是林襄和林穎樂，讓整起爭議開始延燒，對此，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」並強調自己句句屬實，風波瞬間逆轉。後續林襄的經紀公司緊急發聲，表示林襄當時沒有被告知坐錯位置，「林襄當天是配合製作單位拍攝需求先與其他藝人朋友會合，並按照工作人員的指引上車，在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」根據《三立新聞網》報導，對此《綜藝玩很大》所屬的製作單位好看娛樂副總王貞妮也發聲回應：「我們的回應就跟先前告知大家的一樣，藝人都是坐定後，工作人員才上去拍攝，所以沒有人看到也不清楚他們藝人坐定前的狀況。」