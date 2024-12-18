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立法院國民黨團連署提案刪除國造潛艦明年編列預算19億餘元，目前正在立法院外交及國防委員會實質審查中。立法委員林岱樺呼籲在野黨立委，重視潛艦供應鏈與人才養成，不要害台灣國防破防，也傷害高雄先進科技人才。國造潛艦不只是守護海疆的奇兵，更是發展造船產業的關鍵。尤其潛艦專用廠房與相關供應鏈就在高雄。林岱樺指出，如果預算被刪，根據初步估計，將造成造成高雄產業鏈1015億元損失，扼殺高雄2250位國防與船舶科技人才。林岱樺認為，國造潛艦預算遭刪不只影響國防，更阻礙國防與造船產業發展。她表示，台船工會幹部憂心忡忡跟她說，全國唯一「造修合一」的潛艦廠房就在台船，有超過800位員工投入，如果預算被刪，那將近台船1/3的員工都受到影響。中鋼工會幹部也說，國造潛艦大量使用中鋼的高韌性鋼板，這些鋼材鍛造不易，多半用於國防用途，如果潛艦一旦停造，中鋼花費20多億研發的產製技術也將付諸流水。林岱樺也聲援造船公會發出的聲明，希望國會放下對立與成見，朝野立委成為潛艦國造「Team Taiwan」團隊最強的後盾。因為在潛艦計畫中有100間左右的廠商加入，許多都是具有特殊技術的本土企業，如果潛艦停產，這些隱形冠軍將連帶受衝擊，人才和技術的流失將難以估計。