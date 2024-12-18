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日經新聞披露，本田（Honda）將和日產（Nissan）展開合併協商，預計簽訂合作備忘錄（MOU），討論成立一家控股公司將各公司的管理集中進行整合，甚至也將納入日產作為最大股東的三菱汽車（Mitsubishi），消息一出震撼全球汽車市場。不過，日媒分析，合併之路可能困難重重。根據《產經新聞》報導，日產汽車因銷售低迷導致業績惡化，面臨財務危機，先前才裁員9000人，並削減約20%產能，合併談判的結果仍存在不確定性。報導指出，美國特斯拉與中國比亞迪急速成長，汽車業環境的變化，是本田考慮與日產考慮合併關鍵，兩家公司都認為，從長遠來看，有必要繼續對下一代汽車開發所必需的技術進行大量投資，例如自家的車載基本軟體，以及AI自動駕駛功能。但光憑各自都難以做到。雙方都認為，唯有透過合作擴大規模，若能實現整合，該公司將成為世界第三大汽車集團，有望能在接下來的次世代汽車市場競爭，與豐田汽車公司一起，提高日本汽車競爭力。但整合之路困難重重，產經新聞指出，日產汽車在美國及中國兩大市場銷售低迷，2024年9月公布的中間財報，淨利潤比去年同時期下滑93.5%，與本田合併，確實能擺脫眼前困境，但同時也將可能讓本田主導控制權，日產技術團隊可能無法保持積極性，且日產汽車的特色也將下降；此外，即便透過控股公司進行整合，日產汽車也很難與本田汽車處於對等地位。另一方面，本田與日產的整合也存在著很大的風險，日產的大股東中除了法國汽車巨頭雷諾之外，還包括被稱為「激進投資人」的Effissimo Capital Management旗下基金。合併後，本田將要應付這些較難捉摸的股東，決策速度和業務戰略進展可能無法如此順利。日產在2020年新冠疫情期間推出的結構性改革「日產Next」中，削減了20%的產能，生產規模持續縮小，也導致人才流失，讓本田在評估合併時難以從中長期的角度判斷日產的企業價值，若做出了錯誤的價值判斷或合併時機點不對，反而會弊大於利。產經新聞認為，日產在汽車業仍有最高的技術能力，毫無疑問地是本田值得合作的對象，但要整合仍是相當困難。