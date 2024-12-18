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達發科技策略佈局無限藍牙音訊7年有成，力拚明（2025）年在非蘋果陣營的藍牙無線耳機晶片中稱王。作為「聯發科小金雞」，達發的關鍵優勢是什麼？哪些創舉領先群雄？未來在助輔聽藍牙耳機以及電競耳機市場中，又有哪些挑戰？達發科技已投入無限通訊、音訊領域20年，其中策略佈局無限藍牙音訊已有7年的時間，與客戶共同合作的產品包括真無線藍牙耳機、頭戴式藍牙耳機、電競耳機、公共廣播、助輔聽藍牙耳機，以及商務耳機。未來3至5年內將朝「可跨場景使用」的趨勢發展，透過AI技術的加入，滿足消費者於生活中因應場景轉變的使用需求。達發科技藍牙音訊已具備AI音訊技術、無限通訊技術，以及助輔聽音訊等3大關鍵優勢。為了能夠更貼近消費者的使用期待，達發持續投資AI演算法及隨晶片出貨的軟體，由AI偵測使用情境及環境的變化。例如，以喉嚨震動偵測說話動機，在對的時間停止或繼續音訊的傳遞；判斷聲音特徵，放大或消除特殊音源；偵測環境的變化，自動切換連結目標音源如音響、電視等。AI音訊晶片必須不間斷的處理大量資料，故追求「能效」與追求「效能」同等重要，達發科技在下一代晶片上採取更多核的架構進行藍牙傳輸與AI音訊運算，並透過多核分散運算，以降低操作電壓。達發科技資深副總經理暨無線通訊事業群總經理楊裕全坦言，友善使用者實體介面的技術挑戰更大，AI的加入能打破物理限制。以商務耳機舉例，有桿式麥克風需對準嘴巴才能有效收音，透過AI的幫助打造無桿式耳機，偵測環境音源、排除噪音，完成良好的對話品質。隨著AI等愈來愈多功能的加入，受限於體積，更加凸顯了能效的重要性，達發採用台積電12奈米低電壓製程，領先業界，展現技術優勢。達發科技自2017年以來，在母公司聯發科的策略佈局下，持續深入高階市場、高技術門檻，以及高價值晶片，如今在無線音訊領域中，已實踐音訊耳機2大雙模創舉，其中包括推出全球第一個非蘋藍牙通訊技術+ANC（主動式降噪）音訊的雙模系統單晶片（SoC），以及全球第一個電競私有與標準藍牙同時運行的雙模SoC。去（2023）年，達發將電競所需的高傳輸率提升至8Mbps，支持無損音質的應用，增加電競互動性；在高速傳輸與抗干擾等關鍵技術能力的積累下，達發目前正與全球第一線大廠共同制定未來SIG（藍牙技術聯盟）標準。達發科技自2018年開始投資助輔聽技術，至今具備助輔聽功能的無限音訊晶片已出貨超過百萬顆，採用的客戶遍佈全球，其中，通過美國FDA（食品藥物管理局）OTC（非處方藥），且已上市的助聽器產品有高達25款以上。達發科技借用其在消費性市場的藍芽傳輸技術與優勢，放入助輔聽器中，未來也將持續透過AI手段，提升聽感體驗，感受過去傳統助聽器沒辦法達到的功能。不過，達發科技副總經理暨近程無線產品事業部總經理梁仁昱坦言，發展助輔聽器也為達發帶來挑戰，首當其衝是「使用時間」，有別於一般藍牙耳機，助輔聽器為全天候使用的產品，往更先進製程發展，延長待機時間，降低能耗尤為關鍵。受惠於全球頭戴式耳機成長18%，以及歐盟啟動標準化USB Type-C充電規範，帶動終端市場更新，加上達發科技歷經長時間的技術積累，高階AI物聯網事業已占今年公司總營收逾50%，符合公司預期，對明年展望抱持樂觀看法。隨著蘋果最新AirPods產品帶入輔聽功能之後，預估助輔聽功能的TWS（真無線藍牙耳機）產品需求將進一步成長，成為市場關注焦點，可望推升達發科技業績。此外，達發科技現在已在電競耳機市場中取得領頭羊的地位，明年爭取非蘋陣營的藍牙無線耳機晶片中取得市佔第一寶座。