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美國聯準會(Fed)將在美國時間周三下午(台灣時間周四凌晨3點)公布今年最後一次的利率決策，美股周三開盤，道瓊工業指數終於終止跌勢，早盤一路上揚。美股四大指數今日開盤，道瓊工業指數上漲228點或0.53%；那斯達克指數開低走高漲約56點或0.28%；標普500指數同樣低走高，漲近0.31%；費城半導體指數漲近1.07%。個股部分，近來狂漲的特斯拉今日稍稍熄火，早盤開低至接近平盤；輝達終止跌勢，漲約4.3%；台積電ADR漲2.14%，股價在早盤一度摸上205美元。投資人在聯準會宣布今年最後一次利率決策前保持謹慎態度，靜待 Fed 主席鮑爾在會後記者會發言，聯準會將在稍後公布今年最後一次利率決策，同時公布最新的點狀圖，以及最新的經濟和通膨預測；市場預估，降息一碼幾成定局，但明年的降息幅度可能有限。根據法新社報導，芝加哥商品交易所集團（CMEGroup）數據，金融市場仍普遍預期聯準會將在今天宣布降息1碼（0.25個百分點），讓基準利率介於4.25%至4.50%區間，該集團的數據也指出，期貨市場普遍預期聯準會將在2025年1月暫停降息，並預計明年降息總共不超過0.75個百分點的可能性約7成。花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茲（Nathan Sheets）懷疑是否有必要再次降息，許多分析師也認為，聯準會即將更新的經濟預測中，可能顯示2025年只會再降息2至3次甚至更少。